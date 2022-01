https://mundo.sputniknews.com/20220125/la-razon-por-la-que-netflix-no-cuesta-lo-mismo-en-espana-que-en-otros-paises-1120721799.html

La razón por la que Netflix no cuesta lo mismo en España que en otros países

¿Sabías que las tarifas no son iguales en todos los países del entorno europeo? Lo único que tienen en común es que la cuota ha aumentado en los últimos meses... 25.01.2022, Sputnik Mundo

La plataforma por excelencia del servicio en streaming ha subido el precio de la suscripción en la mayoría de países donde está presente, que en su totalidad suman alrededor de 60 millones de suscriptores. Se cree que el motivo del alza se debe a que la compañía ha de hacer frente a la competencia, ya que cada día crece a mayor velocidad el número de plataformas Over The Top (OTT) como Amazon Prime Video, HBO o Disney +.Sin embargo, ese aumento de precio se ha notado en algunos países más que otros ya que no todos tienen las mismas tarifas. De hecho, los españoles pagan 7,99 euros por la tarifa básica, 12,99 euros por la estándar y 17,99 euros por la premium, al igual que en Alemania o Italia.En el lado opuesto se encuentran países como Reino Unido, que tiene tarifas mucho más bajas. Los británicos, por 7,15 euros al mes, tienen disponible la tarifa básica, por 11,92 euros la estándar y por 16,7 euros la premium.No obstante, si hay un país que supera a España en la cuantía del pago de las cuotas, es Estados Unidos. Los americanos pagan por las tarifas básica y estándar 8,8 euros y 14,14 euros, respectivamente al cambio de divisa. Incluso más que los españoles. Sin embargo, la tarifa premium es más barata y se sitúa en los 17,6 euros, unos 30 céntimos menos que en España.El diario El Economista ha dado una clara explicación al aumento de los precios. El motivo se debe a la renta per cápita: mientras que en España se sitúa en 23.693 euros, en Francia, por ejemplo, asciende hasta los 33.690 euros. Por el momento, según apunta un estudio realizado por la consultora Barlovento Comunicación, Netflix es la plataforma mejor valorada y más recomendada entre sus propios usuarios. ¿Será el aumento de precios un motivo para hacer menguar su reputación?

