Empresarios mexicanos lanzan plataforma contra la reforma energética de AMLO

"No requerimos de un cambio constitucional, requerimos sentarnos a la mesa, contextualizar de lo que se estamos hablando porque las posiciones se han radicalizado de una manera tremenda y los números no tienen sustento", aseguró Carlos Salazar Lomelín, titular del CCE en el video de lanzamiento del sitio. De acuerdo con lo difundido por lo empresarios mexicanos, la reforma energética impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es un retroceso en materia de energías renovables y la propuesta gira en torno a dos ejes que, señalan, perjudicarán al país. De acuerdo con el CCE, la reforma energética que impulsa el Gobierno federal "regresaría a México a un modelo energético que es casi idéntico al que existía en la década de 1960, cuando se nacionalizó el sector eléctrico y se le dio el monopolio a CFE". "No traen nada", dice Manuel Bartlett "Van a decir que la energía sucia y esas cosas. Son mentiras, no han podido de ninguna manera refutar los argumentos del Presidente de la República en la iniciativa", aseveró el titular de la CFE, Manuel Bartlett este 24 de enero. Durante una charla con medios de comunicación a su arribo a la reunión plenaria de Morena en la Cámara de Diputados, el funcionario federal aseveró que quienes se oponen a la iniciativa lo han hecho "muy mal". "Han estado muy mal, no traen nada, son malísimos, son muy mentirosos", sentenció.

