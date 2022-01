https://mundo.sputniknews.com/20220125/el-kremlin-preocupado-por-el-aumento-de-la-tension-por-parte-de-eeuu-1120712560.html

El Kremlin, preocupado por el aumento de la tensión por parte de EEUU

MOSCÚ (Sputnik) — Moscú observa con preocupación el aumento de la tensión por parte de Washington, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. 25.01.2022, Sputnik Mundo

internacional

rusia

eeuu

ucrania

otan

cuba

cuarteto de normandía

Respondiendo a la pregunta sobre la influencia de los preparativos para el despliegue de 8.500 militares estadounidenses en Europa en las negociaciones de Rusia y EEUU, Peskov señaló que todo depende de la respuesta escrita de Washington a las propuestas rusas sobre las garantías de seguridad."Antes de que surja la comprensión de cómo y cuándo vamos a continuar [las negociaciones] hay que recibir este mismo texto", enfatizó.El portavoz reiteró que sería prematuro hacer conclusiones acerca de la postura de EEUU sobre las propuestas rusas de seguridad en Europa antes de recibir el documento.Rusia negocia con EEUU un acuerdo creíble y vinculante de garantías recíprocas de seguridad.Las delegaciones de las dos potencias mantuvieron ya un primer cara a cara el pasado 10 de enero en la ciudad suiza de Ginebra en el que marcaron posiciones.El 21 de enero, los jefes de la diplomacia de Rusia y EEUU se dieron cita en esa misma ciudad para debatir el tema.Rusia exigió a EEUU, en unas iniciativas presentadas a mediados de diciembre pasado, la renuncia a la ampliación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), al despliegue de armas ofensivas cerca de sus fronteras y la retirada de tropas y material bélico de Bulgaria y Rumanía.EEUU tiene desplegados misiles en la localidad polaca de Redzikowo, a unos 180 kilómetros del enclave ruso de Kaliningrado, y en el poblado rumano de Deveselu, a unos 600 kilómetros de la península de Crimea. La coordinación de posturas con CubaRusia califica de muy importante la coordinación de posturas con Cuba en los temas globales y regionales, señalo Peskov.Agregó que esta postura se manifestó el 24 de enero por los presidentes de Rusia y Cuba, Valdímir Putin y Miguel Díaz-Canel, durante su conversación telefónica.Al mismo tiempo subrayó que los dos líderes no examinaron ayer el estrechamiento de la cooperación técnico-militar, ni el despliegue de bases militares rusas en Cuba.Los presidentes reafirmaron su disposición a fortalecer las relaciones de Rusia y Cuba y acordaron intensificar los contactos de sus naciones a varios niveles.Preocupación por tropas ucranianas en DonbásEl jefe adjunto del gabinete presidencial ruso, Dmitri Kozak, planteará en la próxima reunión del Cuarteto de Normandía la preocupación de Rusia por la concentración de tropas de Kiev cerca de la línea de contacto en Donbás, declaró Peskov.El 24 de enero se confirmó que las negociaciones en el formato de Normandía a nivel de asesores políticos se celebrarán el próximo 26 de enero en París.Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de Gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.El Cuarteto de Normandía (Alemania, Francia, Rusia y Ucrania) y el Grupo de Contacto Trilateral (Rusia, Ucrania y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) son las principales plataformas de consultas qksue buscan resolver el conflicto entre el Gobierno ucraniano y las milicias.Extensión de licencias de GAZ en EEUUPeskov enfatizó que la decisión de EEUU de reducir la validez de las licencias para el grupo automotriz ruso GAZ puede calificarse como aumento de presión sobre Rusia."Claro que esto se puede interpretar como aumento de tensión, a menos que esté relacionado con algunos trámites procesales", dijo Peskov a los periodistas.El vocero del Kremlin también agregó que Moscú tiene la esperanza de que las medidas no tengan nada que ver con las sanciones."Apenas ayer [el 24 de enero] escuchamos la declaración de [secretario de Estado de EEUU, Antony] Blinken al respecto, de que es absolutamente irrazonable hablar de algunas sanciones a priori", subrayó.Sin embargo, Peskov constató que de momento en el extranjero "ocurren muchas cosas inexplicables, las que a veces no se puede analizar ni tampoco comprender".El portavoz del Kremlin agregó que los abogados de GAZ trabajarán en el asunto.El 24 de enero Estados Unidos acortó la extensión de las licencias generales para el fabricante de vehículos comerciales del grupo GAZ de Rusia. Las licencias tendrán una vigencia de 90 días, mientras antes tenían la duración de un año.En abril pasado, Estados Unidos impuso sanciones al grupo GAZ, pero desde entonces emitió varias licencias generales que permiten a los inversores estadounidenses continuar realizando transacciones limitadas con el fabricante de automóviles ruso.El grupo GAZ es parte del imperio empresarial del magnate ruso Oleg Deripaska.Estados Unidos apuntó al fabricante de automóviles junto con las empresas Rusal y EN+ Group de Deripaska, por lo que Washington ha descrito como "actividades malignas" de Rusia en Ucrania.Las tensiones en torno a Ucrania se fueron agravando en los últimos meses por la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana, que Occidente interpreta como preparativos para una posible invasión.Rusia rechaza esas sospechas, defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio según lo estime conveniente y acusa a la OTAN de buscar pretextos para emplazar más equipamiento militar cerca de las fronteras rusas.

eeuu

ucrania

cuba

