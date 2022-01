https://mundo.sputniknews.com/20220125/el-futuro-del-lider-mapuche-jones-huala-tras-recuperar-la-libertad-chile-o-argentina-1120740757.html

El futuro del líder mapuche Jones Huala tras recuperar la libertad: ¿Chile o Argentina?

El futuro del líder mapuche Jones Huala tras recuperar la libertad: ¿Chile o Argentina?

El líder mapuche argentino Facundo Jones Huala recuperó la libertad tras permanecer nueve años en una prisión de Chile, condenado como responsable de un... 25.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-25T19:53+0000

2022-01-25T19:53+0000

2022-01-25T19:53+0000

américa latina

política

seguridad

chile

argentina

patricia bullrich

libertad

prisión

justicia

condena

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1120739941_0:124:3203:1925_1920x0_80_0_0_048a8e4743bc4b23afb7d42269614d50.jpg

El argentino mapuche Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), obtuvo el beneficio de la libertad condicional luego de que la Corte de Apelaciones de Temuco (sur) aceptara un recurso de amparo presentado por su defensa.El líder mapuche fue acusado de participar en el incendio en la hacienda Pisu Pisué, en las cercanías de la ciudad de Valdivia (sur), junto a un cargo de porte de arma de confección artesanal en 2013.Pero cumplidos nueve años de prisión efectiva, el lonko o líder de la RAM pudo abandonar, el 22 de enero de 2022, el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco.Facundo Jones Huala "registra cuatro bimestres de buena conducta y se consignan avances en el proceso de reinserción. Se concluye que el amparado presenta un bajo riesgo de reincidencia y necesidad de intervención”, sostuvieron los jueces en el fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco."Además, el informe psicosocial acompañado por la defensa del amparado da cuenta que cuenta con una amplia red de apoyo, consistente en comunidades de diferentes territorios, que permiten una reinserción en el medio libre, resaltando que la reinserción social no puede estar ajena a la realidad cultural del condenado", añadieron los magistrados.Apelación del Estado de ChileLuego de quedar en libertad, Jones Huala agradeció el apoyo recibido por "las comunidades en resistencia" y argumentó que “la violencia política del Estado tiene que seguir en el camino de la autodefensa a los peñis (hermanos) y el sabotaje a las grandes empresas, pero no violencia innecesaria y desmedida entre nosotros, el pueblo mapuche y los pobres”.Sin embargo, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile apeló el fallo que permitió la salida de Jones Huala antes de cumplir los 13 años de prisión, período total por el que había sido condenado. Si bien los abogados del líder de la RAM iniciaron los trámites para que Jones Huala pueda volver a Argentina, tendrá que esperar en territorio chileno el fallo definitivo de la Corte Suprema del país austral.El embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, consignó a medios chilenos y argentinos que "si ese proceso técnico arroja un resultado positivo, seguramente se va a dar la autorización para que el activista mapuche cruce la Cordillera y cumpla la condena en Argentina".Ante las críticas de la oposición argentina, Bielsa sostuvo que su rol en la audiencia de Jones Huala corresponde a las potestades del cuerpo diplomático."La embajada argentina tiene la obligación, a pedido de un ciudadano argentino en conflicto con la ley, de prestarle asistencia. Esa es una obligación que tiene. Prestarle asistencia no significa abogar, para eso tiene sus abogados. En ese contexto se dio mi intervención", profundizó el embajador Bielsa.Las explicaciones de Bielsa no conformaron a los sectores políticos identificados con el expresidente Mauricio Macri (2015-2019)."Nosotros cuando éramos gobierno, estudiamos muy a fondo en qué consistía su movimiento, RAM, la que fue categorizada como una organización de violencia extrema. Han sembrado mucha violencia en el sur argentino, pero el Gobierno actual decidió ampararlos", sostuvo a medios argentinos Patricia Bullrich, presidenta del opositor PRO y exministra de Seguridad Pública argentina.Mientras tanto, Jones Huala dejó en claro que no renunciará a defender las reivindicaciones del pueblo mapuche. "Continuaremos nuestra lucha hasta expulsar a Benetton y a las forestales. Acá el enemigo es el capital transnacional, el imperialismo, la oligarquía, junto a estos Estados nacionales al servicio de la burguesía nacional y extranjera", concluyó.

https://mundo.sputniknews.com/20211102/conflicto-mapuche-en-chile-nosotros-no-somos-quienes-hemos-declarado-la-guerra-al-estado-1117787956.html

chile

argentina

temuco

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

política, seguridad, chile, argentina, patricia bullrich, libertad, prisión, justicia, condena, benetton, mapuches, resistencia ancestral mapuche (ram), temuco