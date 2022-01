https://mundo.sputniknews.com/20220125/el-ex-primer-ministro-de-ucrania-rechaza-que-planee-volver-al-poder-como-agente-prorruso-1120709473.html

El ex primer ministro de Ucrania rechaza que planee volver al poder como agente prorruso

MOSCÚ (Sputnik) — El ex primer ministro de Ucrania Nikolái Azárov, que ocupó este cargo de 2010 a 2014, calificó de provocación las declaraciones del Reino... 25.01.2022, Sputnik Mundo

El 23 enero el Reino Unido acusó al Gobierno de Rusia de tener un plan para instaurar en Kiev un "líder favorable a sus intereses", mientras "sopesa si invade y ocupa Ucrania".Entre los candidatos del Kremlin para sustituir al presidente Vladímir Zelenski estaría el exparlamentario ucraniano Evgueni Muráev, según un comunicado de la Cancillería británica.La nota ministerial sugiere que "numerosos políticos" ucranianos mantienen "vínculos" con los servicios de Inteligencia rusos, incluidos agentes presuntamente involucrados en los planes de ataque en Ucrania.La Cancillería menciona en particular al ex vice primer ministro Serguéi Arbúzov y al ex primer ministro Nikolái Azárov, además de Andréi Klúyev, quien fue jefe de gabinete del presidente Víctor Yanukóvich (2010-2014), y Vladímir Sivkóvich, anterior vicedirector del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa (SNBO).El Ministerio de Exteriores de Rusia calificó de "disparates" esas acusaciones de Londres y llamó al Reino Unido a "cesar las provocaciones".Las tensiones en torno a Ucrania se fueron agravando en los últimos meses por la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera que Occidente interpreta como preparativos para una posible invasión.Rusia rechaza esas sospechas y acusa a la OTAN de incrementar la actividad militar cerca de sus fronteras, viendo en ella una amenaza para su seguridad nacional. También defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio según lo estime conveniente.

