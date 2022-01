Todo lo que se sabe sobre al asesinato de Lourdes Maldonado que movilizó a periodistas mexicanos

https://mundo.sputniknews.com/20220125/el-asesinato-de-lourdes-maldonado-moviliza-al-gremio-periodistico-mexicano-para-exigir-justicia-1120696528.html

El asesinato de la periodista mexicana Lourdes Maldonado provocó un reclamo generalizado por parte del gremio periodístico de México, el cual reclama a las... 25.01.2022, Sputnik Mundo

María de Lourdes Maldonado López fue asesinada la tarde de este 23 de enero afuera de su domicilio ubicado en Tijuana, Baja California, en el fraccionamiento Santa Fe. El autor del crimen no ha sido identificado y logró escapar en un taxi.El homicidio de la comunicadora ocurre a tan sólo siete días del asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez, también perpetrado en Tijuana, y el cual también generó varios reclamos a las autoridades federales y estatales por parte del gremio periodístico quienes denuncian la omisión de las autoridades para darles garantías que les permitan desarrollar su trabajoCabe destacar que el asesinato de Lourdes Maldonado se perpetró aun cuando ella formaba parte del Mecanismo de Protección de Periodistas de Baja California, pero no de forma permanente.Su adhesión a este programa para proteger a periodistas amenazados se dio luego de que la comunicadora denunció tener un conflicto legal con el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, relacionado con un despido injustificado y falta de pagos.El caso fue denunciado por la propia Lourdes Maldonado en la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador de marzo de 2019, y en la que explícitamente pidió al presidente ayuda y protección porque temía represalias en su contra por parte de Jaime Bonilla.Lo anterior, luego de haber exigido el pago de adeudo a la compañía de medios Primer Sistema de Noticias, propiedad del exmandatario estatal. A pesar de que la Junta Federal de Conciliación le dio la razón, el expediente final fue modificado para dar la razón a Bonilla Valdez."Lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos. Ya hasta metió un amparo, pero con este poderoso personaje, nada o poco, puedo hacer sin su apoyo señor presidente", aseguró la colaboradora de Séptimo Día.Días antes de su asesinato, Lourdes Maldonado informó que había ganado un recurso legal que obligaba a Primer Sistema de Noticias a liquidar sus deudas.Respuesta de la autoridadLuego de darse a conocer el crimen, la Fiscalía General del Estado de Baja California abrió una carpeta de investigación, pero hasta el momento no ha dado más detalles del presunto agresor ni de los autores intelectuales.Al ser cuestionado sobre el caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó lo sucedido y aseguró que "se mantuvo comunicación con ella" y se le brindó la ayuda para que pudiera ganar su demanda laboral.El mandatario pidió esperar a que las investigaciones arrojen a los autores materiales e intelectuales del asesinato, pues "no se puede así, en automático, vincular una demanda de tipo laboral a un crimen"."Entonces, lamentablemente sucedió esto, la asesinan. Hay que ver el móvil, si hay vinculación con lo de la denuncia de tipo laboral y ver quiénes son los responsables, verlo con mucha responsabilidad, aunque sea redundante lo que planteo, quiénes fueron, si hay autores intelectuales, quiénes fueron los autores materiales, se está haciendo ya toda la investigación", afirmó López Obrador.Por su parte, el vocero de la Presidencia de México, Jesús Ramírez Cuevas, reiteró que estuvieron pendientes de su situación desde hace tres años, y condenó el asesinato de la periodista.Por su parte, en entrevista para Radio Fórmula, el exgobernador Jaime Bonilla, se deslindó de la muerte de Lourdes Maldonado y sostuvo que está dispuesto a deslindar responsabilidades, pues con ella sólo tuvo un conflicto laboral a través de su empresa y nunca un conflicto personal."Una cosa es tener un conflicto con la empresa y otra con la relación con el dueño de la empresa y ella estaba demandando a la empresa y el laudo fue en contra de la empresa pero nunca hubo la más mínima fricción con ella, para nada", declaró Bonilla Álvarez para Joaquín López-Dóriga.Convocan a protestasColectivos y organizaciones de periodistas mexicanos lanzaron una convocatoria para realizar diversas movilizaciones a lo largo de México para exigir justicia para Lourdes Maldonado y garantías para que los comunicadores puedan realizar su trabajo.La movilización nacional se convocó para este martes 25 de enero en diferentes horarios. Hasta el momento, se tienen confirmadas marchas en Acapulco, Acayucan, Campeche, Cancún, Ciudad de México, Chetumal, Chiapas, Chihuahua, Chilpancingo, Colima, Córdoba, Culiacán, Guadalajara, Juárez, Mazatlán, Mérida, Mexicalli, Monterrey, Morelia, Morelos, Orizaba, Piedras Negras, Tijuana, Toluca, Uruapan, Veracruz y Xalapa.Asimismo, se lanzó una petición en la plataforma Change.org para exigir el esclarecimiento de los asesinatos a periodistas y para exigir medidas de protección efectivas, pues el asesinato de Lourdes Maldonado evidencia "la limitada capacidad con la que cuentan los estados para reaccionar de forma pronta, efectiva y expedita".En lo que va del 2022 han sido asesinados tres periodistas: José Luis Gamboa, ultimado el 10 de enero en Veracruz; Margarito Martínez Esquivel, asesinado el 17 de enero en Tijuana, y Lourdes Maldonado.

