Dura de matar: una periodista no deja de informar incluso tras ser atropellada | Video

Hay personas con un alto sentido del deber, pero el caso de esta reportera deja a más de uno sin palabras. Esta estadounidense realmente es el vivo ejemplo de... 25.01.2022, Sputnik Mundo

Al llueva, truene o relampaguee se le debe agregar el ser atropellado. Sin duda Tori Yorgey, la protagonista de esta historia, nunca imaginó que su ética profesional se haría viral y de la manera más insólita.Todo sucedió durante una transmisión en vivo desde la localidad de Dunbar, Virginia Occidental, donde la joven de 25 años estaba reportando la ruptura de una tubería principal de agua para la cadena WSAZ-TV.En el momento en el que Yorgey comienza su reporte para la estación central, se ve cómo un vehículo pasa detrás de ella, tras lo cual la mujer desaparece de la pantalla. Ante la atónita mirada del periodista Tim Irr, que estaba en el estudio, la chica siguió hablando e informando, solo que ahora informaba sobre su propia situación.En efecto, había caído al suelo debido al golpe propinado por el vehículo, del que ella no pareció percatarse.Lo más insólito no termina aquí. Yorgey confesó que no era la primera vez que algo así le sucedía, ya que "en la universidad también me atropelló un auto".Increíblemente, la presentadora de noticias mantuvo la calma lo suficiente para seguir haciendo su trabajo y al mismo tiempo calmar a la nerviosa conductora que la atropelló y que se detuvo para verificar que la víctima estuviese bien.Durante un podcast, Yorgey explicó que el primer incidente de este tipo sucedió cuando estudiaba en la Universidad Estatal de Pensilvania. Una noche, mientras pasaba por un callejón, un conductor pasó por delante de la parada y golpeó a la fuerte joven.Pero fue "solo un pequeño empujón". Sin duda los autos parecen estar enamorados de esta joven.

