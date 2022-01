https://mundo.sputniknews.com/20220125/bulgaria-afirma-que-los-aviones-de-la-otan-en-su-territorio-no-tienen-nada-que-ver-con-ucrania-1120730399.html

Bulgaria afirma que los aviones de la OTAN en su territorio no tienen nada que ver con Ucrania

Bulgaria afirma que los aviones de la OTAN en su territorio no tienen nada que ver con Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — Los aviones de combate que España y Países Bajos van a enviar a Bulgaria –como Estados miembros de la Organización del Tratado del Atlántico... 25.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-25T17:33+0000

2022-01-25T17:33+0000

2022-01-25T17:33+0000

defensa

ucrania

bulgaria

otan

espacio aéreo

europa

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107727/73/1077277338_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_6547a07a0d0c2fac46e8612afd98857f.jpg

"En cuanto a los aviones de España y Países Bajos que van a llegar a nuestro territorio, esta decisión se tomó hace varios años y se debe a la policía aérea", la misión de la Alianza Atlántica dirigida a garantizar la seguridad de su espacio aéreo, explicó el ministro en una sesión plenaria.Hablando de la situación en torno a Ucrania, Yanev precisó que el Gobierno aún no ha decidido si permitirá desplegar las tropas y equipos adicionales de la OTAN en su territorio.Agregó que los ministros de Defensa de los países miembros de la OTAN abordarán el posible despliegue de fuerzas adicionales en febrero, prestando atención a los intereses de cada Estado.Además, el ministro instó a los diputados a no leer lo que escriben los medios de comunicación extranjeros sobre las discrepancias de Rusia y la Alianza y a dejar de especular acerca de este tema.El 24 de enero la OTAN anunció que sus Estados miembros están poniendo sus fuerzas en estado de alerta, así como enviando barcos y aviones de combate adicionales a los desplegados por la Alianza Atlántica en Europa del Este para reforzar la disuasión y la defensa de los aliados ante la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera ruso-ucraniana.En particular, España va a enviar varios barcos para que se unan a las fuerzas navales de la OTAN y también está estudiando la posibilidad de enviar varios cazas a Bulgaria, mientras los Países Bajos enviará dos aviones de combate F-35 a Bulgaria en abril y también va a poner un barco y tropas terrestres en espera de la señal de la Fuerza de Respuesta de la OTAN.A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sobre las garantías de seguridad en Europa en las que, en particular, se plantea a los países de la Alianza Atlántica comprometerse a contener la ampliación del bloque y excluir la adhesión de las exrepúblicas soviéticas, en especial Ucrania.El tema centró las negociaciones de EEUU y Rusia en Ginebra, los días 9 y 10 de enero, y la reunión del Consejo OTAN-Rusia que se celebró en Bruselas el día 12, así como se debatió el 13 de enero en una sesión del Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en Viena.En particular, Rusia demanda la renuncia a la ampliación de la OTAN, al despliegue de armas ofensivas cerca de sus fronteras y la retirada de tropas y material bélico de Bulgaria y Rumanía.

https://mundo.sputniknews.com/20220124/la-otan-rusia-y-ucrania-la-tension-sigue-en-aumento-1120682997.html

ucrania

bulgaria

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucrania, bulgaria, otan, espacio aéreo, europa, 🛡️ zonas de conflicto