Analistas venezolanos coinciden en que el revocatorio presidencial no es viable

Analistas venezolanos coinciden en que el revocatorio presidencial no es viable

CARACAS (Sputnik) — El revocatorio presidencial contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es inviable, coincidieron en entrevista con Sputnik el... 25.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-25T22:43+0000

2022-01-25T22:43+0000

2022-01-25T22:48+0000

américa latina

venezuela

nicolás maduro

A juicio de Quintana "el revocatorio no es políticamente viable ni conveniente como estrategia de cambio de Gobierno en el corto plazo, más aún teniendo en cuenta la falta de acuerdos nacionales que le den al país y al mundo condiciones de confianza y estabilidad político institucional".El también profesor de relaciones internacionales de la Universidad Central de Venezuela explicó que la falta de negociación política y de organización de la oposición son algunos de los aspectos que limitan la viabilidad de este recurso establecido en el artículo 72 de la Constitución.Por su parte, Tell Aveledo, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Metropolitana, consideró que la inviabilidad está sentenciada por las "altas" que fijó el Consejo Nacional Electoral (CNE), en base a la decisión dictada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2016."Es improbable que se active el referéndum revocatorio, no porque no haya voluntad de la sociedad, hay un gran porcentaje de la población que siente que esa es una ruta sencilla para manifestar su descontento hacia el Gobierno, pero a la vez los requisitos son tan altos que lo más probable que es que no ocurra", expresó a Sputnik el profesor en estudios políticos de la Universidad Metropolitana.El CNE anunció el 21 de enero, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, que los opositores que quieren activar el revocatorio tendrán 12 horas y 1.200 puntos para ir a firmar.De acuerdo con el padrón electoral, que es de 21,1 millones de votantes, la oposición deberá recolectar más de cuatro millones de firmas, que deben estar distribuidas en 20% por estado de acuerdo al total electorales inscritos en cada una de las 23 entidades, incluyendo el Distrito Capital, de lo contrario se anula la posibilidad el revocatorio. Solución negociadaEn el escenario actual de crisis política y económica, para Quintana la situación de Venezuela requiere previo a elecciones o revocatorio, un proceso de negociación que incluya a Estados Unidos, por ser el país que ha promovido más de 400 sanciones contra la nación sudamericana.A juicio del experto, la nación está encaminada a una "progresiva estabilidad política controlada por la jefatura del chavismo", a la cual se le sumarán algunos actores de oposición, excluyendo al partido de ultraderecha Voluntad Popular.Ello estará marcado, opinó, por una negociación entre el Gobierno y los diversos sectores de oposición."También la política venezolana estará signada por negociaciones nacionales separadas entre el Gobierno con los distintos factores de la oposición y por un incipiente proceso de reparto de poder institucional como podría suceder con la renovación del TSJ", afirmó.Presidenciales en la miraPara Tell Aveledo el camino más viable para la oposición está en las elecciones presidenciales de 2024.Para ambos analistas la convocatoria a activar el referéndum mediante la recolección de firmas el 26 de enero no logrará su cometido y dejará en evidencia, una vez más, la falta de organización de la oposición, que afecta la convocatoria de los ciudadanos que están en contra de la actual gestión gubernamental.

