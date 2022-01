https://mundo.sputniknews.com/20220125/amlo-lamenta-tension-entre-rusia-y-ucrania-y-asegura-que-eeuu-ha-sido-intervencionista--1120719226.html

AMLO expone la intervención de EEUU y otros países en la situación entre Rusia y Ucrania

AMLO expone la intervención de EEUU y otros países en la situación entre Rusia y Ucrania

Durante su conferencia de prensa de este 25 de enero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo referencia al conflicto que se vive entre... 25.01.2022, Sputnik Mundo

Al ser cuestionado sobre si impulsará una agenda en Latinoamérica para mudar de un modelo neoliberal a uno de bienestar por medio de las ayudas sociales, López Obrador aseveró que no lo hará; sin embargo, señaló que "se están dando las cosas"."Es evidente el fracaso en el mundo del modelo neoliberal, no funciona, la mayoría de los países están en crisis", sentenció. "Vemos cómo hay manifestaciones, protestas. En todos lados hasta en las grandes potencias", agregó el presidente de México, quien también reprochó al Fondo Monetario Internacional (FMI) sus exigencias al pueblo de Argentina a pesar de ser corresponsables de la situación financiera.Las tensiones en torno a Ucrania se fueron agravando en las últimas semanas por la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana que Occidente interpreta como preparativos para una posible invasión.Rusia rechaza esas sospechas, defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio según lo estime conveniente y acusa a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de buscar pretextos para emplazar más equipamiento militar cerca de las fronteras rusas.El 24 de enero la OTAN puso sus fuerzas en estado de alerta y anunció el envío de más barcos y aviones de combate en adición a los que ya mantiene en Europa del Este. A su vez, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania, Alexéi Danílov, aseguró que no ve fundamentos para afirmar que Rusia pretendiera atacar a su país.Sin embargo, el portavoz del Pentágono, John Kirby, insistió en lo contrario. En respuesta, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, subrayó que a los políticos estadounidenses no les preocupa en lo mínimo las madres de los soldados ucranianos y que el Gobierno estadounidense pretende destruir "moralmente" a los ucranianos.Todo ocurre con las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia sobre las garantías recíprocas de seguridad como telón de fondo.Rusia demanda la renuncia a la ampliación de la OTAN al Este, al despliegue de armas ofensivas cerca de sus fronteras y la retirada de tropas y material bélico de Bulgaria y Rumanía.EEUU tiene desplegados misiles en la localidad polaca de Redzikowo, a unos 180 kilómetros del enclave ruso de Kaliningrado, y en el poblado rumano de Deveselu, a unos 600 kilómetros de la península de Crimea.Según trascendió recientemente, el Reino Unido y Canadá enviaron tropas y armas a Ucrania, lo que ha despertado las sospechas de Moscú de que se estaría gestando provocaciones armadas.

