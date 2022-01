https://mundo.sputniknews.com/20220124/ucrania-ve-una-precaucion-excesiva-en-la-decision-de-eeuu-sobre-su-embajada-en-kiev-1120657723.html

Ucrania ve una "precaución excesiva" en la decisión de EEUU sobre su Embajada en Kiev

KIEV (Sputnik) — El Ministerio de Exteriores de Ucrania calificó de precoz y excesiva la decisión de EEUU de autorizar la salida de familiares de diplomáticos... 24.01.2022, Sputnik Mundo

En una declaración emitida este 24 de enero, la Cancillería ucraniana dice haber "tomado nota de la decisión del Departamento de Estado" norteamericano.Según Exteriores, no se han producido cambios radicales en materia de seguridad últimamente.La autorización por parte del Departamento de Estado, agrega la Cancillería ucraniana, "no significa una retirada inmediata del personal de la Embajada de EEUU"."La Embajada seguirá funcionando plenamente. Los miembros de la legación diplomática han recibido la autorización para salir, si así lo desean, pero no están obligados a hacerlo", aclaró la institución.El Departamento de Estado de EEUU autorizó el 23 de enero la salida voluntaria del personal no esencial y sus respectivos familiares de la Embajada estadounidense en Kiev "debido a la continua amenaza de acción militar por parte de Rusia".También actualizó las recomendaciones de viaje al extranjero, añadiendo un llamado para ciudadanos estadounidenses a no visitar Rusia ante la escalada de tensiones en la frontera con Ucrania.Las tensiones en torno a Ucrania se fueron agravando en las últimas semanas por la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana que Occidente interpreta como preparativos para una posible invasión.Rusia rechaza esas sospechas, defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio según lo estime conveniente y acusa a la Organización del Tratado del Atlántico Norte de buscar pretextos para emplazar más equipamiento militar cerca de las fronteras rusas

