Roberto Palazuelos, el 'Rey de los mirreyes' que quiere hacer historia en Quintana Roo

Roberto Palazuelos, el 'Rey de los mirreyes' que quiere hacer historia en Quintana Roo

"O te subes ahora o mañana quién sabe", es el consejo que el actor mexicano Roberto Palazuelos recuerda de su padre cuando inició su carrera como empresario en...

"Cuando los negocios están ahí, cuándo la situación está ahí, agárrenla porque quién sabe si regrese", agregó el llamado Diamante Negro frente al público del influencer Carlos Muñoz, en 2020, año desde el que ya ambicionaba con ser gobernador de Quintana Roo.En su participación con el aclamado coach de YouTube, Roberto Palazuelos dejó clara su intención por competir por la gubernatura: hacer historia. Y el empresario se sabe seguro de que lo logrará en los próximos 10 años ya que confía en que conoce las necesidades de la gente de Quintana Roo y tiene el apoyo de sector político y empresarial del estado, con quien ha colaborado en la última década"Así funciona, así es la mente, la mente es poderosa. Hay que trabajar para ello", señala quien hoy ya es precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura del estado que le dio todo. "Yo no quiero poder, ni quiero dinero; yo quiero, señores, mi propósito es hacer historia".El 'rey de los mirreyes'Roberto Palazuelos Badeuax nació el 31 de enero de 1967, en Acapulco, Guerrero, en una familia acaudalada de abogados dedicados al sector empresarial. Hijo de la modelo estadounidense María Badeaux y Roberto Palazuelos Rosenveit, nieto del magistrado Roberto Palazuelos Bassols, El Diamante Negro está lejos de ser un emprendedor que empezó desde cero.En la cultura popular mexicana, el actor que inició su carrera en 1989 con Mi segunda madre es ejemplo perfecto de lo que en México se denomina un mirrey: un joven adinerado que vive para el lujo, el derroche y los negocios; un estilo de vida que busca alejarse de "los jodidos y nacos" como él mismo expone, hasta de forma irónica, en cápsulas como El rey de los mirreyes de la cadena Comedy Central.Entre sus anécdotas favoritas están sus "aventuras" de juventud con artistas como Luis Miguel y Jorge El Burro Van Ranking, con quienes asegura aprendió a disparar armamento pesado regalado por el mismísimo Arturo El Negro Durazo, extitular del Departamento de Policía y Tránsito, recordado por sus señalamientos de corrupción y su conocido despilfarro y excesos.Palazuelos también ha detallado cómo el Estado Mayor Presidencial, en tiempos de Miguel de la Madrid, patrocinó las fiestas que los hijos del presidente, Gerardo y Federico, organizaban gracias a sus aviones privados, y cómo este privilegio terminó cuando Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo llegaron al poder y los obligaron a pagar por sus "escapadas".La capacidad del empresario para movilizar a las instituciones del Estado a su favor no se ha debilitado a pesar de los cambios y transformaciones de los últimos años. Para muestra está el escándalo ocurrido en febrero de 2020 cuando elementos de la Guardia Nacional lo escoltaron durante el Festival de Progreso, en Yucatán.A esto se suma un largo historial de presunta corrupción política, entre la que destaca el caso de despido de despido injustificado de dos de sus empleados del El Diamante Negro, Alvina Amador Manrique y Manuel Jiménez Sandoval, a quienes Palazuelos acusó de extorsión en 2012. Según la periodista Graciela Machuca la acusación contra los extrabajadores fue algo armado con apoyo del entonces procurador general de Quintana Roo, Gaspar Armando García, luego de que se denunció que el hotel estaba contaminando el manto freático con aguas residuales.Estas acusaciones de daño ambiental del famoso hotel del artista mexicano han sido una constante, pues en diversas ocasiones la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha clausurado El Diamante Negro por daño ambiental e irregularidades, sanciones que la gerencia del establecimiento ha ignorado.Los negocios de Roberto PalazuelosLos señalamientos por presunta corrupción política han perdurado a lo largo de su trayectoria empresarial, la cual inició en 1997 con la inauguración del hotel El Diamante Ken un Tulum que en ese entonces, según los amigos adinerados del actor, era una zona "llena de hipies y sin luz".La inversión en este complejo, en el que también son inversionistas Marko Petrovich Silva y Evea Silva López, ha sido uno de sus mayores éxitos ya que, como explicó el propio Palazuelos en entrevista para La Saga con Adela Micha, su visión de que Tulum se convertiría en uno de los destinos turísticos más importantes de México fue acertada y el terreno que adquirió por 100.000 dólares hoy alberga un hotel valuado en 16 millones de dólares.En Quintana Roo se concentran las empresas que han amasado la fortuna del Diamante Negro, valuada por la página Celebrity Net Worth en 12 millones de dólares. Entre sus compañías destacan Grupo Caribeño, dedicado al alquiler de autos, motos y bicicletas; Tours Pakal Balam, que ofrece servicios de autotransporte; Na Glass, la cual realiza acciones de promoción turística; Experiencias Diamiante, encargada de proyectos y planes turísticos; No todo lo que brilla es oro, comercializadora de bienes y productos industriales y comerciales, y Papia Palazuelos Brand, su propia marca de ropa.No obstante, el interés principal de Palazuelos en el sector empresarial está en la compra y venta de propiedades e inmuebles, para lo cual ha conformado diversas empresas: Universum Tulum, la cual gestionó su hotel El Diamante K; Unión Zamática, cuyos socios son Manuel Jiménez Sandoval, Armin González Pérez y Luis Ernesto Hernández; Roberto Cuarto; Quinto Tulum, y Operadora 2 Papatzulis.Sus negocios inmobiliarios, que incluso le permitieron adquirir en 2018 terrenos de la Isla Dorada, en Cancún, donde construyó una mansión con obras de Leonora Carrington y David Alfaro Siqueiros, también han sido acusadas despojos de tierras y de ser beneficiarias de sus nexos con gobiernos estatales, como el que encabezó Roberto Borge.Y es que como el propio Palazuelos explicó a la periodista Adela Micha, la adquisición de terrenos en Quintana Roo suele ser complicada ya que muchos de los terrenos son propiedad de ejidatarios, quienes "se ponen necios" y no venden sus tierras, por lo que las obras no pueden seguir. Sin embargo, como el propio empresario ha presumido en diversas entrevistas, él mismo ha convencido a los propietarios a vender o ha logrado adueñarse de las zonas a través de juicios que han sido señalados por irregularidades que favorecen al empresario.Recientemente, la periodista Lydia Cacho, refugiada en España tras denunciar una red de trata de personas en Quintana Roo, acusó públicamente al Diamante Negro de ser parte de dicha mafia encabezada por Borge, razón por la cual Palazuelos amenazó con demandar a la autora de Los demonios del Edén.Pero dichos señalamientos y acusaciones no parecen frenar las ambiciones políticas del precandidato de Movimiento Ciudadano, quien además es autor de un manual para empresarios que él mismo ha descrito como una obra "no muy intelectual", pero llevará a sus lectores a conocer los secretos detrás de su éxito y a emprender "sin perder el alma"."También hay que saber en qué momento haces la cosas, porque si no es el momento, no debes hacer los negocios. Hay un momento perfecto y uno siempre debe tener la sensibilidad para saber que el momento ha llegado, que es el momento de hacerlo, que es el momento de ese negocio, que es el momento de esa campaña", asegura Roberto Palazuelos.

