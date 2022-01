https://mundo.sputniknews.com/20220124/quien-es-jorge-calix-el-diputado-tildado-de-traidor-por-xiomara-castro-en-honduras-1120680465.html

Quién es Jorge Cálix, el diputado tildado de "traidor" por Xiomara Castro en Honduras

Quién es Jorge Cálix, el diputado tildado de "traidor" por Xiomara Castro en Honduras

El diputado Jorge Cálix es el nuevo némesis del Gobierno de Xiomara Castro, luego de que un grupo de diputados disidentes del partido Libre desoyeran un... 24.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-24T17:27+0000

2022-01-24T17:27+0000

2022-01-24T17:27+0000

américa latina

política

honduras

tegucigalpa

salvador nasralla

xiomara castro

elecciones generales en honduras (2021)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1120679881_0:85:793:531_1920x0_80_0_0_dbfa4c205de0084ef41f4d166c6e3870.jpg

Aún antes de asumir su cargo como presidenta de Honduras, Xiomara Castro debe enfrentar un escándalo político surgido desde la propia interna de Libre, el partido político con el que llegó al Gobierno. La figura más notoria detrás del escándalo es Jorge Cálix, un dirigente con crecientes ansias de protagonismo y que, expulsado del oficialismo, se coloca como un presidente del Congreso Nacional no reconocido por la mandataria.Las diferencias internas en el Partido Libertad y Refundación (Libre), la formación de izquierda fundada por el expresidente Manuel Zelaya, explotaron en la primera sesión del nuevo Congreso Nacional, el viernes 21 de enero. Un grupo de 21 congresistas de Libre resolvieron desoír el acuerdo político hecho por Xiomara Castro para que la presidencia del legislativo quedara en manos del diputado Luis Redondo, del Partido Salvador de Honduras (PSH), en retribución a la alianza política para los comicios de 2021.Los congresistas disidentes rechazaron a Redondo como presidente y votaron a Cálix como cabeza del Poder Legislativo. Las diferencias desataron una batalla campal dentro del Congreso y dividieron a la interna del partido oficialista. Castro tildó de "traidores" a quienes apoyaron a Cálix y, luego de que Redondo se juramentara en una nueva sesión desarrollada en el Congreso, aseguró que reconocerá únicamente al miembro del PSH como titular del Poder Legislativo.Antes de ubicarse como un presidente del Congreso sin reconocimiento de la presidenta electa, Cálix ya se destacaba a sí mismo como "el diputado más votado de la historia de Honduras", producto de que los resultados oficiales de las elecciones del 28 de noviembre de 2021 lo habían colocado primero entre los diputados por el departamento de Francisco Morazán, circunscripción que contiene a la capital Tegucigalpa."Hoy tengo el honor y la responsabilidad de ser el diputado más votado de la historia; ahora me toca responder a su confianza, seguir trabajando desde el Congreso y de la mano de la presidenta, Xiomara Castro, por el cambio que merecemos. ¡Gracias Honduras!", había escrito.El 23 de enero, luego de juramentarse en una sesión paralela realizada en los Bosques de Zambrano, un club campestre privado ubicado a 32 kilómetros de Tegucigalpa, aseguró que la directiva encabezada por él "está desde hoy al servicio de la presidenta Xiomara Castro y del pueblo hondureño sin distingo de colores políticos".En declaraciones recogidas por el diario hondureño La Tribuna, Cálix manifestó su convicción de liderar "una junta directiva libre de injerencias, libre de imposiciones"."Serán los hechos los que dejarán claro de qué lado está esta junta directiva y este Congreso", desafió.Cálix, de 36 años, es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Tecnológica de Honduras y en los comicios de 2021 logró ingresar al Congreso como diputado. Había alcanzado el puesto de diputado por primera vez en los comicios de 2017, cuando también se colocó como el candidato más votado dentro de Libre, que en esa oportunidad perdió las elecciones en medio de acusaciones de irregularidades en favor del presidente Juan Orlando Hernández.Pero no fueron las únicas acusaciones. En aquellas elecciones, Cálix fue acusado por integrantes del propio partido Libre por "inflar" los resultados electorales en su distrito, Francisco Morazán, en su favor. La denuncia advertía sobre inconsistencias en varias actas de votación en las que Cálix figuraba con cantidades de votos que no se condecían con el total de electores.Si bien Cálix negó las acusaciones y asumió su banca, las sospechas no desaparecieron. En las elecciones internas de marzo de 2021, volvió a ser acusado de "inflar" la votación a su favor a través de la alteración de actas. "Tengo la conciencia tranquila, puedo andar con la frente en alto", respondió el legislador, que incluso se mostró sorprendido por la reiteración de errores que lo beneficiaban electoralmente.Pero la carrera política de Cálix se había iniciado mucho antes cuando, al igual que el expresidente Manuel Zelaya y muchos de los actuales integrantes del partido Libre, era parte del Partido Liberal. Con poco más de 20 años, Cálix integraba la Juventud Liberal y respaldaba al Gobierno de Zelaya, derrocado en 2009 a través de un golpe de Estado.Tras el golpe, Cálix mantuvo su apoyo a Zelaya y acabó sumándose a Libre en su fundación en 2011. Dos años después, ingresó al Congreso hondureño como suplente de Beatriz Valle, que fuera vicecanciller del Gobierno de Zelaya.Un perfil de Cálix hecho por la revista de periodismo de investigación Expediente Público lo define como un "político producto de las redes sociales" debido a su gran capacidad de utilizar las plataformas digitales como trampolín político. De hecho, el informe destaca que ha logrado tener más de 300.000 seguidores en Facebook —una cifra alta para Honduras— y casi 100.000 en Twitter.Incluso siendo legislador suplente, Cálix se esforzó por crear "contenidos" para sus redes como si se tratara de un influencer, como cuando, en 2017, se hizo pasar por un "migrante" para seguir la caravana de personas que intentaban llegar a Estados Unidos.El diputado también se destacó por constantes entredichos con otras figuras políticas que le aseguraban presencia constante en los medios de comunicación hondureños. Uno de los más sonados fue el cruce con Salvador Nasralla, líder del PSH y vicepresidente electo de Honduras en 2021, gracias al pacto con Xiomara Castro rechazado por los legisladores que apoyan a Cálix.Nasralla había acusado a Cálix de provenir de "una familia de delincuentes" en referencia a supuestos vínculos de la familia de su esposa con el crimen organizado.Además de no tener el reconocimiento de la presidenta, Cálix ahora tampoco tiene partido político, ya que el diputado es el primero de la lista de 18 congresistas que el partido Libre expulsó de sus filas a partir del cruce en el Congreso.

https://mundo.sputniknews.com/20220124/nueva-directiva-parlamentaria-de-honduras-promete-sintonia-con-presidenta-electa-castro-1120654359.html

https://mundo.sputniknews.com/20220122/honduras-y-estados-unidos-reconfiguracion-de-las-relaciones-diplomaticas-1120631861.html

https://mundo.sputniknews.com/20211218/en-un-pais-sacudido-por-los-femicidios-las-mujeres-hondurenas-cifran-su-esperanza-en-xiomara-castro-1119471604.html

honduras

tegucigalpa

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

política, honduras, tegucigalpa, salvador nasralla, xiomara castro, elecciones generales en honduras (2021)