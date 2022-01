https://mundo.sputniknews.com/20220124/ministra-de-gobierno-de-ecuador-denuncia-atentado-terrorista-por-control-a-mineria-ilegal-1120699391.html

Ministra de Gobierno de Ecuador denuncia atentado terrorista por control a minería ilegal

Ministra de Gobierno de Ecuador denuncia atentado terrorista por control a minería ilegal

QUITO (Sputnik) — La ministra de Gobierno de Ecuador, Alexandra Vela, dijo el lunes que en la ciudad de Zaruma, provincia de El Oro (oeste), se registró un... 24.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-24T23:41+0000

2022-01-24T23:41+0000

2022-01-24T23:41+0000

américa latina

ecuador

industria minera

el oro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106870/99/1068709996_0:97:1344:853_1920x0_80_0_0_95b844fc0b5114a8f3098860688438b1.jpg

El hecho buscaría atemorizar a las autoridades locales y al Gobierno nacional, dado que en esa ciudad se ejecutan operativos que han encontrado bocaminas (entradas) que conducen a túneles ilegales debajo de varias viviendas en el centro de la ciudad.Según la ministra, producto de la detonación de explosivos, el vehículo del trabajador quedó prácticamente destruido, así como la vivienda donde se encontraba estacionado el automotor.Vela no especificó el tipo de explosivo que habría sido utilizado en el atentado, pues al momento el caso está en investigación de unidades especializadas de la Policía.La funcionaria señaló que desde hace varios días el trabajador del Ministerio de Energía era objeto de amenazas.También recibieron amenazas empleados del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y de una empresa que ejecuta obras para la contención del socavón a fin de evitar el colapso de otras estructuras.En diciembre pasado, un socavón provocó el derrumbe de cuatro inmuebles y afectó varias calles en el casco urbano de la ciudad de Zaruma, declarada Patrimonio Cultural de Ecuador en 1990 por sus edificaciones de gran valor arquitectónico.Vela informó que planificadamente se han realizado intervenciones en viviendas en el área en donde se produjo el socavón y se han encontrado en varias de ellas accesos directos a las galerías que se encuentran debajo, "de manera que no es una casa, son varias casas en las que se ha detectado la presencia de los socavones internos".En algunos casos son casas que permanecen abandonadas y que aparentemente no tienen uso alguno; en otros casos, se trata de viviendas que antes estaban habitadas.Tras el derrumbe de diciembre, el presidente Guillermo Lasso declaró el estado de excepción por calamidad pública en Zaruma, con el objetivo de movilizar recursos para atender la contingencia y fortalecer la lucha contra la minería ilegal a través de operativos con efectivos militares y policiales.Al momento, personal del Ministerio de Energía en conjunto con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército ejecutan obras para la contención del socavón.

https://mundo.sputniknews.com/20220120/presidente-de-ecuador-pide-busqueda-casa-por-casa-de-mineria-ilegal-en-el-sur-1120568308.html

https://mundo.sputniknews.com/20210527/como-la-mineria-ilegal-arrasa-con-las-comunidades-indigenas-en-la-amazonia-1112605467.html

ecuador

el oro

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ecuador, industria minera, el oro