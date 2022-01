https://mundo.sputniknews.com/20220124/mexico-ante-nuevo-asesinato-de-periodista-colegas-piden-mas-voluntad-a-las-autoridades-1120691309.html

México: ante nuevo asesinato de periodista, colegas piden "más voluntad" a las autoridades

México: ante nuevo asesinato de periodista, colegas piden "más voluntad" a las autoridades

La muerte de Lourdes Maldonado toma relevancia dado que en 2019 el presidente le confirmó el apoyo del mecanismo de protección a periodistas. En otro orden, abordamos el conflicto político en Honduras, a pocos días de la asunción presidencial de Xiomara Castro. Estas y otras noticias en una nueva edición de 'En Órbita'.

2022-01-24T22:00+0000

2022-01-24T22:00+0000

2022-01-24T22:00+0000

en órbita

rusia

ucrania

donbás

otan

gobierno de méxico

honduras

periodistas

andrés manuel lópez obrador

secretaría de gobernación de méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1120694880_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_62ba7010e6ce698ceb059cf944d3850e.jpg

México: ante nuevo asesinato de periodista, colegas piden "más voluntad" a las autoridades La muerte de Lourdes Maldonado toma relevancia dado que en 2019 el presidente López Obrador le confirmó el apoyo del mecanismo de protección a periodistas. En otro orden, abordamos un reciente conflicto político en Honduras, a pocos días de la asunción presidencial de Xiomara Castro. Estas y otras noticias en una nueva edición de 'En Órbita'.

Maldonado se convirtió este domingo 23 en el tercer trabajador de la prensa asesinado en lo que va del año en México. El cuerpo de la periodista fue hallado baleado dentro de un automóvil en Tijuana (estado de Baja California),Maldonado se enfrentó en un litigio legal con el exgobernador estatal hasta octubre de 2021, Jaime Bonilla, miembro del partido oficialista Morena y también era propietario de la empresa Primer Sistema de Noticias. El 20 de enero, Maldonado hizo pública su victoria en una demanda laboral contra la compañía.Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de Maldonado y pidió "no adelantar" ningún juicio mientras se desarrolla la investigación.“Se mantuvo comunicación con ella porque no era un asunto de amenazas, de violencia. Se le ayudó y se le garantizó. Hay que ver el móvil: si hay vinculación con la denuncia de tipo laboral y ver quiénes son los responsables”, explicó AMLO sobre el caso."Se cumple una década de este mecanismo de protección [para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas] que en teoría debe garantizar el ejercicio de la libertad de expresión. En el caso de Maldonado, es más grave porque en 2019 acudió a una conferencia de AMLO y le pidió ayuda. El presidente le dijo que iba a dotarla del respaldo del mecanismo", dijo a En Órbita Luis Velázquez, secretario de la asociación Periodismo Nación MX.El entrevistado se refirió a las deficiencias de esta actual herramienta de protección estatal a periodistas. Velázquez contó que los trabajadores bajo amenaza son enviados a Ciudad de México para su protección y su situación se evalúa cada seis meses. En el caso de Maldonado, fue asesinada en Tijuana."80% de quienes cometen amenazas a periodistas son servidores públicos. Se da una colusión entre estos y el crimen organizado. Y esta cadena perversa afecta al trabajo de periodismo", afirmó Velázquez.Desde la Secretaría de Gobernación se impulsa una Ley General de protección a periodistas, puesto que el mecanismo actual no cumple sus cometidos. En tanto, las asociaciones de los trabajadores de prensa continúan reclamando medidas más eficaces."La ley puede tener falencias pero pedimos más voluntad política y sensibilidad, tomar en serio los problemas que aquejan a la libertad de prensa en México. Notamos que estos hechos, al ser cotidianos, no generan alarma y se asumen como parte de una normalidad", lamentó Luis Velázquez, secretario de la asociación Periodismo Nación MX.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con el analista hondureño Luis Méndez sobre un conflicto político por la juramentación de dos directivas del Congreso paralelas, a días de la asunción de la presidenta Xiomara Castro. Y además, la advertencia de Rusia sobre los preparativos de Ucrania para ejecutar una ofensiva en Donbás.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

ucrania

donbás

honduras

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, ucrania, donbás, otan, gobierno de méxico, honduras, periodistas, andrés manuel lópez obrador, secretaría de gobernación de méxico, méxico, fiscalía general de méxico, xiomara castro, аудио