Los curiosos resultados del primer mapa del cáncer en la península ibérica

24.01.2022

Una línea invisible separa a España y Portugal. La frontera diferencia los territorios en los que se usa un idioma u otro. También la historia, la cultura, el número al que apuntan las agujas del reloj o los horarios de almuerzo y cena son distintos a cada lado de este trazo en el mapa. Incluso, cambian las probabilidades de padecer o fallecer por un tipo de cáncer u otro a raíz del país en el que uno habite.Investigadores de la Unidad de Epidemiología del Cáncer y Ambiental del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III y el Departamento de Epidemiología del Instituto Nacional De Saúde Doutor Ricardo Jorge de Portugal​ han publicado un atlas de mortalidad por cáncer en ambos países. El Atlas of Cancer Mortality in Portugal and Spain 2003–2012 muestra la distribución de muertes por esta enfermedad en los distintos municipios de la península ibérica en el periodo comprendido entre 2003 y 2012. En total, 840.000 personas fallecieron por este mal.En ocasiones, los datos reflejan similitudes entre ambos países en cuanto a zonas de riesgo, como sucede con los tumores de esófago o laringe, pero también diferencias sustanciales en el caso del cáncer de pulmón, próstata o vejiga. La frontera pasa de permeable a opaca dependiendo del órgano afectado. Esto significa que los factores ambientales entran en acción.Se trata del primer mapa de mortalidad por cáncer en el que se incluyen poblaciones de dos países. Para extraer conclusiones válidas para cualquier lugar y circunstancia, las tasas de los municipios más envejecidos se han ajustado para que concuerden con la estructura de edad del resto de la península ibérica. Y es que hay que recordar que la vejez es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar un tumor.Un estudio que no revela cuál es el origen del cáncer, pero que cerca los factores que hacen que una región sea más afectada que otra. Es un primer paso para generar las hipótesis que pueden acabar en respuesta.Cáncer de esófagoEste tipo de mal muestra que las fronteras no siempre existen en términos de salud. Y es que el territorio más afectado de la península ibérica es el noroeste. Tanto Galicia como el norte de Portugal son las áreas con mayor riesgo de mortalidad. Un tipo de tumor que se ensaña especialmente con los hombres. La investigación apunta al mayor consumo de tabaco y alcohol entre la población masculina, pero también al sobrepeso, la obesidad o la escasa ingesta de frutas y verduras. En el caso de los hombres, el riesgo de fallecer a causa de problemas oncológicos en el esófago se extiende por toda la cornisa cantábrica.Cáncer de estómagoEn este caso, la frontera sí es real. Mientras que en España es el séptimo cáncer más mortal, en Portugal asciende hasta el tercer puesto. El mapa del país luso se tiñe de rojo, sobre todo las regiones norteñas. Su vecino solo cuenta con un riesgo notable en Castilla y León. El principal factor de riesgo para desarrollar un tumor mortífero en el estómago es la infección de la bacteria Helicobacter pylori, presente en más de la mitad de los españoles, que se transmite a través de agua o alimentos contaminados. Una dieta rica en salazones y ahumados y con poca cantidad de vegetales también influye.Cáncer de colon y rectoEste es el más frecuente y segundo más mortal en España. Las regiones con mayor riesgo son Castilla y León, Asturias, Extremadura, la Comunidad Valencia y el sector occidental de Andalucía. También en Portugal es el segundo que más defunciones provoca y el primero en cuanto a casos. El área metropolitana de Lisboa, el Valle del Tajo y el Alentejo hasta la frontera son las zonas más afectadas. Al igual que sucedía con la variante del estómago, el colorrectal no distingue entre hombres y mujeres. Se hipotetiza que los factores ambientales estarían tras su mayor o menor desarrollo. Entre estos, el tabaquismo, el alcoholismo o el consumo de carnes procesadas, véase hamburguesas, salchichas o embutidos.Cáncer de páncreasUn mal que padecen por igual hombres y mujeres a ambos lados de la frontera. No obstante, más en España que en Portugal. La costa cantábrica y Valladolid son los puntos rojos del mapa. El principal factor que aumenta las posibilidades de sufrir este tipo de cáncer es el tabaquismo. Según datos de Eurostat, el 19,7% de la población mayor de 15 años fumaba a diario en 2019 en España. La cifra se rebajaba al 11,5% en Portugal. Sin embargo, la poca diferencia entre pacientes hombres y mujeres, cuando ellos consumen más cigarrillos, hace pensar a los expertos que existen otros motivos. Enfermedades como la pancreatitis crónica, la obesidad, la diabetes y algunos factores genéticos podrían influir.Cáncer de laringeEl informe señala una importante diferencia entre sexos en esta enfermedad. Los hombres son los grandes perjudicados, especialmente aquellos que viven al suroeste de la península ibérica, tanto en Portugal como en España; al norte, especialmente Cantabria y Asturias, y Galicia y las comarcas norteñas del país luso. En mujeres, los casos son más escasos. El alcohol y el tabaco son clave, pero no están solos. La exposición laboral al amianto o a productos de combustión del petróleo también se asocian con este mal.Cáncer de pulmónSe trata del cáncer que más muertes provoca en ambos países. La principal causa es el consumo de tabaco. Este es el que determina que sectores de la población y que regiones son las más afectadas. Así, al contar con un menor porcentaje de fumadores, Portugal cuenta con cifras más bajas. En España, la comunidad autónoma con mayor porcentaje de consumidores de tabaco es Extremadura y también la que se encuentra en mayor riesgo. A su vez, los hombres acostumbran a padecerlo más que las mujeres, principalmente por la incidencia del tabaquismo en dicho sexo.Por otro lado, los barrios de menor renta económica suelen ser víctimas del cáncer de pulmón. Además del tabaco, la peor alimentación y la falta de actividad deportiva lastran el estado de salud de sus habitantes.Cáncer de mamaEste tipo de cáncer es el segundo que más defunciones provoca entre mujeres de España y Portugal. También es el más diagnosticado en el sexo femenino. El suroeste peninsular marca los mayores índices de riesgo de muerte. Entre los factores se encuentran el tabaco, el alcohol, la obesidad, algunas terapias hormonales durante la menopausia, ciertos anticonceptivos orales y ser madre primeriza después de los 30 años. En la mortalidad también se podría encontrar el peor acceso a unidades de radioterapia o una menor detección precoz del tumor. A pesar de todo, el 85% de las enfermas sobreviven.Cáncer de próstataLa frontera se vuelve a marcar. En los dos países es el tumor más diagnosticado entre hombres y el tercero más mortífero, pero solo en Portugal se señala un exceso de riesgo en prácticamente todo el territorio. En España, solo hay zonas preocupantes en la Comunidad Valenciana, Asturias, Aragón y Galicia. Los investigadores señalan factores genéticos o diferentes formas de contabilización para que se una diferencia tan marcada.Cáncer de vejigaMientras que Portugal vive una menor incidencia de este tipo de cáncer, en España preocupa en Andalucía y Extremadura, sobre todo en las cercanías a la frontera. Curiosa es la mayor afección en mujeres del sureste del País Vasco. El tabaco es uno de los factores de riesgo, pero no es el único. La ingestión de arsénico, generado en procesos industriales o por la erosión de determinadas rocas, aumentaría el riesgo. La presencia de este elemento en determinados insecticidas utilizados en los campos de cultivo de Doñana podría ir asociado a este pico estadístico en el occidente andaluz.LeucemiaEl centro de Portugal y Extremadura, junto a algún punto en Asturias o Cataluña, son los únicos sectores destacados en los mapas. Los factores de riesgo son desconocidos, ya que varían según el tipo de leucemia. No obstante, el tabaquismo desencadena uno de cada cinco casos de leucemia mieloide. Además, la radioterapia, quimioterapia y la exposición al benceno en el lugar de trabajo aumentan el riesgo de sufrir este tipo de cáncer.

