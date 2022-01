https://mundo.sputniknews.com/20220124/la-razon-detras-del-testamento-politico-que-deja-amlo-por-si-pierde-la-vida-en-el-poder-1120667359.html

La razón detrás del testamento político que deja AMLO por si pierde la vida en el poder

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó por qué tiene un testamento político y la razón de este documento. 24.01.2022, Sputnik Mundo

"Sería irresponsable no prever estas cosas, somos seres humanos y tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad", dijo el mandatario al referirse al polémico testamento político al que hizo referencia en el video en donde explicó el cateterismo cardíaco al que fue sometido el pasado viernes 21 de enero. López Obrador señaló que este documento tiene como finalidad garantizar la continuidad del proceso de transformación y que no haya ingobernabilidad. Asimismo, López Obrador aseveró que la existencia de este documento no debe extrañar a la población y, dijo, esto aplica mientras él esté al mando del Poder Ejecutivo en México. "No somos ajenos a una responsabilidad pública de primer orden, estamos representando a un país", sentenció el presidente.

