La primera ministra peruana lamenta la expulsión de la vicepresidenta del partido oficialista

"Lamento que se produzcan estas situaciones, es contraproducente que se den estas expulsiones. No puedo pronunciarme sobre los motivos, pero puedo dar fe de que Dina Boluarte es una ministra que tiene una apuesta por estos objetivos de un Gobierno de izquierda y en esa línea no puedo comprender las razones de su expulsión", dijo Vásquez a la radio local RPP.El 23 de enero, el Comité Regional de Disciplina de Perú Libre decidió expulsar a Boluarte por "afectar la unidad" del partido luego de que diera unas declaraciones al diario local La República en las que manifestó cierta disidencia.Según Perú Libre, esta no sería la primera vez que Boluarte, quien también se desempeña como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, se habría expresado en contra de la agrupación.

