La OTAN examina el aumento de su presencia en el Este

BRUSELAS (Sputnik) — La OTAN está considerando la posibilidad de ampliar su presencia en el Este incluyendo el posible despliegue de grupos de batalla... 24.01.2022, Sputnik Mundo

"Estamos considerando aumentar nuestra presencia en el este. Esto podría incluir el despliegue adicional de grupos de batalla de la OTAN y se llevará a cabo proporcionalmente de acuerdo con nuestras obligaciones internacionales para aumentar el nivel de seguridad en Europa para todos nosotros", dijo tras la reunión con los cancilleres de Suecia y Finlandia. En lo referente a las exigencias de Rusia de las garantías de la no ampliación de la OTAN, el secretario recalcó que "las puertas de la OTAN permanecerán abiertas".Ucrania y algunos países occidentales expresan últimamente su preocupación por el aumento de las fuerzas militares de Rusia en la frontera con Ucrania.Rusia rechazó en más de una ocasión las acusaciones de planear una agresión contra el país vecino, alegando que desplaza tropas dentro de su propio territorio, lo cual no amenaza a nadie. Según Moscú, Occidente utiliza estas acusaciones como pretexto para emplazar más equipo militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas.Rusia también advirtió a Ucrania y Occidente en reiteradas ocasiones de que no intente resolver el conflicto de Donbás por medios militares y denunció que el suministro de armas a Ucrania incita a Kiev a recurrir a la fuerza para atajar el conflicto.

