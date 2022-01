https://mundo.sputniknews.com/20220124/inflacion-mundial-tan-problematica-como-inevitable--1120688576.html

Inflación mundial: tan problemática como inevitable

Inflación mundial: tan problemática como inevitable

El aumento generalizado de los precios de la economía se convirtió en uno de los mayores problemas del sector durante 2021. Si bien las proyecciones mayoritarias ubican a este año como de leve disminución, persisten las dudas sobre el comportamiento final de esta variable cuya incidencia en el poder de compra de la población es superlativa.

Así como el año 2020 será recordado por ser el año del más importante cierre de la economía, el 2021 quedará en los anales de la historia económica por la elevada inflación.Si bien la tasa global no llegó al récord posterior a la crisis del 2008 —cuando duplicó la tasa de 3,6% estimada por el Fondo Monetario Internacional (FMI)—, la extensión territorial del fenómeno fue mayor que en aquel momento y afectó incluso a las economías más desarrolladasEEUU tuvo su máximo en 40 años y la Unión Europea el suyo en casi tres décadas. Naciones con monedas más débiles y menores herramientas de gestión macroeconómica atravesaron situaciones aún más acuciantes. Los Estados latinoamericanos fueron, sin excepciones, parte de esa realidad.Los números aún son preliminares. Pero el FMI estimó que los precios treparon hasta el 9,3% en la región, Morgan Stanley los proyectó en 10% y Citigroup en 10,6%. En tanto 2022 promete un alivio y la mayoría de las consultoras y organismos internacionales estiman que la inflación cerrará en el entorno del 7% a 8%.Para el analista argentino Daniel Oglietti, doctor en Economía y miembro del Consejo Ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), el fenómeno se debe "de forma contundente a la pandemia" del COVID-19.Sin embargo, en diálogo con Sputnik explicó que al contrario de lo planteado por muchos teóricos y analistas, la emisión monetaria realizada por las economías no fue su causa, sino una medida ineludible que impidió una inflación aún mayor a la registrada.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y a las 0 GMT. En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.

