Huelva se viste de 'Juego de Tronos'

Para casi cualquier persona del planeta con una conexión a Internet es imposible no reconocer la tonadilla de Juego de Tronos. No todos han visto la ficción basada en las novelas de George R.R. Martin, pero el violonchelo que resuena en su cabecera es inconfundible. A su ritmo, el mapa de Poniente se eleva en bloques. Una especie de sistema de engranajes que construyen el universo en el que pasean Stark, Lannister o Targaryen. Son los minutos previos a que arranque el episodio. Un momento englobado en la propia leyenda de la serie.Bien conoce esta secuencia de inicio Lourdes Delgado. Esta estudiante del Máster en Motion Graphics con After Effects y Cinema 4D de la escuela CICE Madrid es fan de Juego de Tronos. Es más, su TFM es una recreación de la famosa cabecera. No obstante, para la ocasión, ha contado con una protagonista diferente. Se trata de la provincia de Huelva.Desembarco del Rey no crece sobre el plano. La capital onubense toma el relevo. No hay Muro de Hielo. En su lugar, emerge de la tierra el castillo de Cortegana. Invernalia desaparece para dar paso al santuario de Nuestra Señora del Rocío, las carabelas de Palos de la Frontera o el muelle de la compañía de Río Tinto. Tampoco hay violonchelo, sino una guitarra. Su canción es guía del despliegue de las comarcas de la Costa, el Condado, el Andévalo, la Cuenca Minera, la Sierra y el área metropolitana de Huelva como si fueran los reinos del imaginario de Martin.Descubre Huelva es el resultado de tres meses de trabajo. Un vídeo que supone la llave de Delgado para aprobar el máster y una manera de acercar a la audiencia al lugar de nacimiento de la autora. Su proyecto reivindica la riqueza paisajística y cultural de la provincia más occidental de Andalucía.Parece que lo ha logrado. El vídeo ha corrido como la pólvora por las redes sociales. Las reproducciones se acumulan y los elogios no dejan de repetirse. Huelva se ha colado en las pantallas de miles de dispositivos digitales. Como Juego de Tronos. Pero, a diferencia de la segunda, esta no es ficción.

