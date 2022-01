https://mundo.sputniknews.com/20220124/el-proyecto-de-la-vacuna-cubana-mambisa-busca-cortar-la-transmision-del-covid-19-1120679914.html

El proyecto de la vacuna cubana Mambisa busca cortar la transmisión del COVID-19

El proyecto de la vacuna cubana Mambisa busca cortar la transmisión del COVID-19

LA HABANA (Sputnik) — Científicos cubanos vaticinaron que el candidato vacunal Mambisa, actualmente en estudios clínicos y desarrollado por el Centro de... 24.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-24T17:30+0000

2022-01-24T17:30+0000

2022-01-24T17:43+0000

américa latina

cuba

vacunación

vacunación contra el covid-19

pandemia de coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/01/1112759972_0:0:3322:1870_1920x0_80_0_0_64ae1882f767cc6e2801ee723c4b57bc.jpg

"Candidato vacunal cubano Mambisa podría alcanzar lo que hasta ahora ha sido imposible: cortar definitivamente la transmisión del coronavirus", subraya un mensaje divulgado por la Cancillería de Cuba en su cuenta de la red social de Twitter, citando declaraciones del presidente del grupo empresarial biofarmacéutico BioCubaFarma, Eduardo Martínez Díaz.En declaraciones ofrecidas al canal de televisión Cubavisión Internacional, Martínez Díaz explicó que las vacunas que se han desarrollado en el mundo, incluidas las cubanas que se emplearon en la vacunación masiva, "si bien han sido muy efectivas para evitar la hospitalización, el paso a la gravedad y la muerte, no logran cortar la transmisión".El líder de BioCubaFarma agregó que, mientras no se corte la transmisión y siga circulando el virus, van a seguir apareciendo nuevos mutantes, y existe el riesgo que aparezca una que escape de la protección de las vacunas y habría casi que empezar de cero.Explicó además que el candidato vacunal Mambisa, de administración nasal, está en evaluaciones clínicas y —aseguró— "los resultados son muy positivos, y pensamos que esa vacuna va a jugar un papel muy importante en este tema relacionado con la inmunidad esterilizante, porque las vías de entrada del virus son las mucosas y esta vacuna lo que hace es inducir una inmunidad mucosal, induce un tipo de anticuerpo que juega un papel importante en neutralizar al virus durante su proceso de entrada al organismo"."Hay mucha literatura que está apareciendo internacionalmente sobre el tema —añadió Martínez Díaz—, tenemos un buen nivel de avance con resultados muy alentadores, en esta vacuna que pudiera lograr lo que hasta el momento no se ha logrado, que corte definitivamente la transmisión del virus".Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel también resaltó las investigaciones llevadas a cabo por científicos de la isla, en el enfrentamiento a la pandemia del COVID -19."Es a esto lo que llamo resistencia creativa, cuando en medio de las peores circunstancias, asediados por el bloqueo y la pandemia, el talento de nuestra gente se crece y salva. El primer candidato vacunal anti-COVID vía nasal que inicia estudios clínicos en humanos es de Cuba", subrayó el mandatario cubano en Twitter.Según los expertos cubanos, el candidato vacunal Mambisa es uno de los inmunógenos para uso nasal contra la enfermedad COVID-19 con investigaciones más avanzados en el mundo, y de elevada seguridad, en tanto se basa en antígenos proteicos producidos en una plataforma con antecedentes de uso seguro y eficaz por más de 25 años.

https://mundo.sputniknews.com/20220117/cuba-supera-el-millon-de-personas-contagiadas-con-covid-19-1120404629.html

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cuba, vacunación, vacunación contra el covid-19, pandemia de coronavirus