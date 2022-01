https://mundo.sputniknews.com/20220124/el-mundo-del-espectaculo-llora-la-muerte-de-thierry-mugler-el-dios-de-la-moda--fotos-1120662094.html

El mundo del espectáculo llora la muerte de Thierry Mugler, el "dios de la moda" | Fotos

El diseñador y perfumista francés Manfred Thierry Mugler, que pasó a la historia de la moda por sus atuendos extravagantes y fantasiosos, ha fallecido a los 73... 24.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-24T11:51+0000

2022-01-24T11:51+0000

2022-01-24T11:51+0000

estilo de vida

moda

👤 gente

El agente del diseñador informó a los medios de que su muerte se debió a causas naturales y subrayó que Mugler tenía varios proyectos y colaboraciones en marcha. Cabe recordar que a lo largo de su prolífica carrera, vistió a famosos como Madonna, Kim Kardashian, Beyoncé, Lady Gaga, Irina Shayk y David Bowie, entre otros.Decenas de celebridades rindieron homenaje al legendario diseñador. Así, la supermodelo rusa Irina Shayk, que lució los atuendos de Mugler en más de una ocasión, lo calificó como una persona "auténtica, buena y amable". "¡El dios de la moda! Tu rusa siempre te echará de menos…", expresó.Beyoncé compartió un homenaje al mítico diseñador en su página web oficial. "Descansa en paz", escribió en su foto de archivo en blanco y negro. La famosa cantante lució un elegante vestido dorado de Mugler en el estreno de The Lion King.Kim Kardashian fue, sin duda alguna, una de las musas del costurero francés. En 2019, Mugler incluso salió del retiro para crear el famoso vestido mojado que llevó en la Met Gala.La supermodelo Bella Hadid, que protagonizó un surrealista anuncio publicitario de la marca, también reaccionó al fallecimiento del destacado diseñador. "No, no no, no, no, no", escribió en los comentarios de la publicación.La cantante Diana Ross compartió una foto junto al modisto francés. "Te extrañaré, Thierry Mugler, fue un momento maravilloso en nuestras vidas", declaró.

2022

moda, 👤 gente