EEUU envía armas a Ucrania y la OTAN moviliza sus fuerzas en la frontera con Rusia

EEUU envía armas a Ucrania y la OTAN moviliza sus fuerzas en la frontera con Rusia

24.01.2022

octavo mandamiento

rusia

eeuu

ucrania

china

otan

desinformación

tensiones

EEUU envía armas a Ucrania y la OTAN moviliza sus fuerzas en la frontera con Rusia

Continúa la manipulación de OccidenteMientras Moscú espera recibir esta semana desde Washington las respuestas por escrito a las propuestas de Rusia sobre las garantías de seguridad, algo que prometió el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, el pasado viernes, la tensión en torno a Ucrania sigue creciendo. Y no por culpa de Rusia, a la que Occidente acusa de prepararse para una invasión de Ucrania, sino por culpa de EEUU y sus aliados europeos de la OTAN que intensifican su ayuda militar a Kiev a fin de elevar su "capacidad defensiva" frente a la presunta "amenaza militar rusa"."En cuanto a las acciones concretas, vemos las declaraciones que publica la Alianza Atlántica sobre el incremento de su contingente y la concentración de las fuerzas y equipos en el flanco este, todo esto provoca un aumento de tensiones", declaró al respecto el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov,, al indicar que el suministro de armas a Ucrania inspira "a cabezas calientes" en Kiev a iniciar acciones militares en la región de Donbass."De hecho, las autoridades de Ucrania están concentrando una enorme cantidad de fuerzas y medios en la frontera con las repúblicas autoproclamadas [de Donetsk y Lugansk], en la línea de contacto", indicó el portavoz de la Presidencia rusa, agregando que "el carácter de esta concentración habla sobre la preparación [de Kiev] para acciones ofensivas", añadió.El portavoz hizo hincapié en que Moscú desearía que los países de la OTAN "alentaran a Kiev a ni siquiera pensar en la posibilidad de una solución por la fuerza [del conflicto] en Ucrania". En este sentido, el dirigente de la autoproclamada república popular de Donetsk, Denís Pushilin, confirmó que el Ejécito ucraniano está acumulando fuerzas en la línea de contacto en Donbás, lo que evidencia los planes de Kiev de preparar una operación militar contra las milicias de Donetsk y Lugansk."Suscita preocupación una mayor concentración de los efectivos a lo largo de la línea de contacto, así como el emplazamiento en la zona de los vehículos y equipos de combate ucranianos. Hay instructores de EEUU y Gran Bretaña que trabajan con el personal militar ucraniano. Últimamente, varios grupos de sabotaje han sido trasladados a la zona en cuestión, el último, integrado por unos 40 efectivos, se encuentra en la localidad de Avdéevka. La tarea planteada ante estos grupos de sabotaje consiste en llevar a cabo actos terroristas contra importantes instalaciones de la infraestructura en Donbás, dijo Pushilin, quien había denunciado el pasado sábado que cerca de la línea de contacto de la región de Donbás, se concentraron unos 120.000 soldados enviados por Kiev.Mientras, este domingo el Gobierno de Ucrania ha recibido un cargamento de más de 80 toneladas de armas a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de EEUU "para fortalecer las capacidades defensivas de Ucrania", según confirmó el ministro de Defensa del país, Oleksii Réznikov. "Y esto no es el final", añadió.Los suministros seguirán en curso en el marco del paquete de seguridad aprobado por el presidente de EEUU, Joe Biden, cuya Administración también notificó al Congreso estadounidense su intención de entregar a Kiev helicópteros Mi-17. Los proveedores de armamento a Ucrania insisten en que persiguen el objetivo de "fortalecer las capacidades defensivas" del país eslavo ante una "amenaza" rusa.Sin embargo, el vicecomandante de las milicias populares de Donetsk, el coronel Eduard Basurin, afirma que en realidad Kiev está preparando una ofensiva en Donbás. "El mando de las milicias populares sigue recibiendo información sobre los preparativos del Ejército ucraniano para acciones de combate en Donbás. Hemos averiguado que, en las unidades emplazadas en la llamada zona de operación de las fuerzas unificadas, se están llevando a cabo las actividades preparatorias para una ofensiva", advirtió Basurin.Mientras, en medio de aumento de tensión en torno a Ucrania, la OTAN comunicó este lunes que está "poniendo fuerzas en estado de alerta y enviando buques y aviones de combate adicionales" a Europa del Este, "reforzando la disuasión y la defensa de los aliados" debido a la situación en torno a Ucrania."Celebro que los aliados contribuyan con fuerzas adicionales a la OTAN. La OTAN seguirá tomando todas las medidas necesarias para proteger y defender a todos los aliados, incluso reforzando la parte oriental de la Alianza", declaró el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg."Rusia no está sola": ¿por qué un ataque de la OTAN sería "la mayor tragedia de la humanidad"?Un hipotético ataque de la OTAN contra Rusia sería una locura, no sólo debido al poderío militar del gigante euroasiático, sino también debido a que cuenta con importantes aliados en el marco de "unos tratados muy amplios de seguridad colectiva que implican a muchos países y que no son países menores", según el militar Rafael González Crespo.En este contexto, González Crespo, coronel de Infantería del Ejército español en retiro, resaltó el caso de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva [OTSC], una alianza militar integrada por seis repúblicas de la antigua Unión Soviética –Rusia, Bielorrusia, Armenia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán–, donde su capacidad de dar una respuesta rápida y eficaz a los desafíos que se presenten quedó demostrada en la momentánea solución de la reciente crisis kazaja.Asimismo, el experto se refirió a la Organización de Cooperación de Shanghái [OCS], entre cuyos miembros se encuentran naciones tan poderosas como China.González Crespo subrayó que la OTAN –que prometía al exlíder soviético Mijaíl Gorbachov "que jamás traspasaría el eje Báltico-mar Negro, al que ha traspasado con creces– debería tener muy presente que Rusia no está sola, sino que está cargando contra "algo más grueso", con lo cual un enfrentamiento sería "la mayor tragedia de la humanidad".Ante este peligro, el militar español insistió en que "todas las partes deberían de intentar" llegar a un acuerdo que rebaje la peligrosa tensión actual.Occidente, el 'gurú' de la desinformación"Una mentira absoluta". Según la parte china, eso es lo que constituye una publicación de la agencia Bloomberg sobre la supuesta "solicitud" del líder del gigante asiático, Xi Jinping, dirigida a al mandatario ruso, Vladímir Putin, para que "no atacara a Ucrania" durante los Juegos Olímpicos de Pekín.Lo acaba de denunciar el portavoz del la Cancillería china, Zhao Lijian, quien manifestó que se trata de "una provocación", donde uno de los objetivos es socavar la cita deportiva que se realizará en Pekín el próximo mes de febrero. Además, el diplomático subrayó que la postura de su país es la de "usar el diálogo y las consultas para eliminar las discordias" en Ucrania, así como la de "contribuir al logro del equilibrio estratégico global y la seguridad".Por su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, coincidió en que "no se trata de una falsificación, sino de una operación especial de los servicios estadounidenses competentes a través de Bloomberg". Al mismo tiempo, subrayó Moscú esperaba provocaciones, tanto mediáticas, como también militares, por parte de Occidente antes de Juegos Olímpicos de China. Y es que Washington y sus aliados "tienen mucha experiencia" en ello, enfatizó.Es verdad que los medios occidentales son auténticos 'gurús' de la desinformación, entre cuyos principales blancos se encuentran Rusia y China. En lo que se refiere a las mentiras en torno a los Juegos de Pekín, la publicación de Bloomberg es tan sólo la cima del iceberg. Por ejemplo, recientemente varios medios alertaron ante "la supuesta vigilancia a atletas, violación de reglas antidopaje y la manipulación de protocolos sanitarios" durante la cita olímpica, constata la agencia Prensa Latina. Unas mentiras que fueron rechazadas por China, cuyas autoridades denuncian "una campaña de desinformación".También la denuncian las autoridades rusas, donde la prensa dominante busca convencer a la comunidad internacional de que Rusia se alista para atacar a Ucrania. Según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, se trata de una "histeria" mediática que viene acompañada de gestos que buscan crear más pánico. Por ejemplo, EEUU autorizó recientemente la salida voluntaria del personal no esencial y sus respectivos familiares de la Embajada estadounidense en Kiev, argumentado que la medida se debe "a la continua amenaza de acción militar por parte de Rusia".La paradoja es que, siendo los grandes blancos de esta desinformación, China y Rusia son, al mismo tiempo, acusados por Occidente de ser los principales productores de noticias falsas. Estas acusaciones constituyen un excelente pretexto para jusificar las censura contra sus medios. Por ejemplo, Facebook acaba de bloquear el perfil de la web árabe de la agencia Sputnik.Pero volvamos a la campaña contra China, cuya imagen en la prensa occidental es casi diabólica. Basta con repasar brevemente los titulares internacionales para descubrir que el gigante asiático es presentado con gran frecuencia como una "amenaza", algo que sostiene, en particular, la cadena BBC, alertando ante los avances de China en "la economía, la defensa, la cultura o la tecnología".Mientras tanto, China acaba de expresar su seguridad de que los próximos Juegos Olímpicos de Invierno, así como la visita al país del presidente ruso, Vladímir Putin, "serán todo un éxito". Concretamente, el portavoz de su Cancillería manifestó lo siguiente: "Estamos seguros de que podremos presentar al mundo unos Juegos simples, seguros e impresionantes, así como estamos seguros de que el viaje a Pekín de los líderes de todos los países, incluida la visita del presidente de Rusia, Vladímir Putin, serán todo un éxito".Occidente se venga de los medios alternativos por desnudar su cara de verdugoEl acoso occidental contra los medios de comunicación alternativos constituye una venganza por su labor de abrirle los ojos a la comunidad internacional sobre la verdadera cara de EEUU y sus aliados. Una cara cruel que la prensa dominante ha estado lavando exitosamente hasta que perdió su hegemonía en el espacio mediático global.Así opina el analista nicaragüense Oscar Gómez, consultado por Sputnik sobre un nuevo atropello contra esta agencia, cuya versión en árabe fue bloqueada por Facebook.Un hecho que no le sorprendió a Gómez –periodista de la plataforma digital Revolución–, quien recordó que fueron Sputnik y RT quienes "desmontaron" los numerosos "ataques de falsa bandera" en países árabes, en particular en Siria, donde el objetivo de Occidente era convencer al mundo de que el presidente de esta nación, Bashar Asad, usaba armas químicas contra sus oponentes."Para fundamentar todas las acciones militares que tienen alrededor del planeta, EEUU ha creado falsas noticias para convencer al mundo que lo que está haciendo es correcto, pero ya este eje mediático a ellos les ha fallado muchas veces, porque el mundo entiende muy bien las mentiras que ellos están creando simplemente por factores geopolíticos", manifestó Gómez, volviendo a enfatizar el papel de la prensa alternativa para abrirle los ojos a los ciudadanos.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

