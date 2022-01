https://mundo.sputniknews.com/20220124/como-llego-honduras-a-la-crisis-politica-actual-1120689716.html

¿Cómo llegó Honduras a la crisis política actual?

A pocos días del 27 de enero, cuando asumirá como presidenta Xiomara Castro, del partido Libertad y Refundación (Libre), Honduras experimenta una crisis... 24.01.2022, Sputnik Mundo

américa latina

📝 reportajes

honduras

centroamérica

congreso de honduras

xiomara castro

acuerdo

crisis institucional

salvador nasralla

De acuerdo con analistas entrevistados por Sputnik, una vez conocidos los resultados de las elecciones generales del 28 de noviembre último, al menos una veintena de parlamentarios electos de Libre desconocieron el convenio firmado con integrantes de la alianza opositora respecto a la designación del presidente del Poder Legislativo.El pacto, denominado Acuerdo Bicentenario y suscrito en octubre pasado entre Libre (izquierda) y los partidos Salvador de Honduras (PSH, centro) e Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU, centroizquierda), establecía la renuncia de Salvador Nasralla a su aspiración presidencial y su adhesión a la candidatura de Castro, a cambio de la presidencia del Congreso para el periodo 2022-2026.La misma facción de Libre opuesta al arreglo faltó a una reunión convocada por la mandataria Xiomara Castro el 20 de enero para apoyar el nombramiento del constituyente Luis Redondo del PSH a la presidencia de la junta directiva del Congreso. Al día siguiente, durante la primera sesión del hemiciclo, los congresistas disidentes votaron la moción de la parlamentaria Beatriz Valle en favor del diputado de Libre Jorge Cálix como presidente del Legislativo."Ellos traicionaron un proyecto político y de reconstrucción, nacido de las bases populares y pensado desde la propia voz de los movimientos sociales. Castro ha sido transparente y ética al mantener su palabra, de ahí la juramentación este domingo [23 de enero] de Redondo", explicó a Sputnik el analista político, poeta, documentalista y educador popular Luis Méndez.Bajo esos argumentos 18 diputados de Libre resultaron expulsados de sus filas luego de manifestar su apoyo a Cálix, ratificado también por los 44 representantes del partido Nacional; 15 del Liberal, la mayoría de la corriente del exaspirante Yani Rosenthal, y uno del Anticorrupción, desde una sesión organizada en el club Bosques de Zambrano de Tegucigalpa.Durante una reunión paralela en la sede parlamentaria, tomada desde la noche del sábado 22 por los partidarios de Libre, 96 propietarios y suplentes adoptaron la moción de Luis Redondo a la presidencia, Hugo Noé a la vicepresidencia y Carlos Zelaya como secretario; cargos reconocidos por Castro desde su perfil en la red social Twitter.Esa es la junta, aseguró Méndez, que estará en relación directa y oficial con el Poder Ejecutivo y la otra, similar a lo sucedido en la Asamblea Nacional de Venezuela y el presidente interino Juan Guaidó, solo será reconocida por sectores y Gobiernos de la derecha, "mientras no exista una fractura en los órganos encargados de la seguridad, es poco probable la ocurrencia de hechos violentos".Méndez aludió a la movilización de la ciudadanía y a su protagonismo en una vigilia convocada en los predios del hemiciclo contra los negocios del crimen organizado, la corrupción y el narcotráfico que, según el analista político, representan al actual presidente, Juan Orlando Hernández. En ella intervino René Hernández, candidato suplente a diputado por Libre y miembro de la organización política Los Necios."Cálix llegó a la presidencia del Congreso con el respaldo de todos los diputados nacionalistas y no con la mayoría de los representantes del que era su partido. Se habló incluso de que algunos de Libre, los de menor jerarquía, recibieron la cantidad de 3 millones de lempiras [122.000 dólares] y un auto blindado por su voto, pero a nivel de junta directiva los contratos son millonarios", indicó Hernández a Sputnik.Intentona golpista parlamentariaPara Giorgio Trucchi, periodista italiano en Centroamérica y analista político, la alianza entre Libre, PSH y el PINU determinó la obtención de más de 1,7 millones de boletas para Xiomara Castro, la candidata más votada en la historia reciente de Honduras, y demostró la voluntad popular de poner fin a los gobiernos que sucedieron al golpe de Estado de 2009 contra Manuel Zelaya.A su juicio los ciudadanos, amparados en la vía democrática, también ejercieron su derecho al sufragio contra los denominados poderes fácticos que incluyen a los grupos económicos y las grandes familias detrás de las decisiones políticas, el control del país y el impulso de un modelo neoliberal profundamente extractivista y patriarcal.La nueva administración encabezada por Xiomara Castro, antes de asumir el poder, conformó varias comisiones encargadas del traspaso de mando, de las secretarías y ministerios y otra dedicada a la recepción de las propuestas y demandas de los movimientos sociales: indígenas, sindicados, mujeres, comunidad LGTBIQ+, jóvenes, sectores de salud y educación, migrantes, entre otros.El análisis en estas mesas de trabajo incluyó también el estudio de la parte legal para la materialización de las iniciativas las cuales, por supuesto, incluirán los votos en el parlamento, decretos legislativos y presidenciales, modificaciones o derogaciones de leyes, medidas que afectarán los intereses de los grupos hegemónicos.El analista recordó los argumentos de los 18 diputados en apoyo a Cálix y a Beatriz Valle, protagonistas de la intentona golpista parlamentaria y quienes justificaron su comportamiento con un supuesto apoyo a Castro en el futuro, pero en la práctica "es mentira" y su conducta era predecible, tras sus reuniones con miembros del partido Nacional.Según Trucchi, el objetivo es evitar que en Honduras exista un verdadero cambio, democratización y refundación del país y que se trastoquen los intereses de las esferas de poder, responsables de la destrucción del territorio centroamericano; constituye una estrategia de contención a las iniciativas contenidas en el plan de gobierno de la mandataria electa.¿Peligra el Gobierno de Xiomara Castro?Descontrol, obstaculización de las políticas de beneficio social dictaminadas por Castro, peligros para la gobernabilidad y la continuidad de ese proyecto histórico de izquierda son algunas de las consecuencias de la ruptura partidista advertida por René Hernández, aunque no descartó la ocurrencia de otro golpe de Estado.Para Trucchi las condiciones son diferentes a 2009, aunque no duda que Estados Unidos haya estado enterado de la decisión de los constituyentes tránsfugas desde antes por múltiples razones, entre ellas, el seguimiento a las peculiaridades de una administración que en el pasado intervino en el Foro de Sao Paulo, por ejemplo, y tiene relaciones con países contrarios a Washington.De entrada, el resultado electoral no permitió la tan deseada mayoría legislativa, pues Libre obtuvo 50 curules y el PSH apenas 10, cinco menos de lo establecido como mayoría simple y calificada para aprobar o eliminar leyes de rango constitucional, modificar la constitución o elegir cargos significativos en instituciones judiciales y el Ministerio Público, argumentó.Sumado a ello, este año y el próximo, seleccionarán a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general de la República, "dos bastiones del nacionalismo para criminalizar la justicia social, mantener la impunidad y detener los procesos contra los corruptos del Gobierno de Juan Orlando Hernández".Tanto René Hernández como Trucchi reconocieron la importancia de la movilización popular y de las bases de Libre, evidenciada este fin de semana con la vigilia en los predios del Congreso y la concentración de los sindicatos de trabajadores la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) en las dependencias de esa institución para impedir la publicación de la junta directiva encabezada por Jorge Cálix en el diario oficial La Gaceta.Restan también las reacciones de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ya que, fundamentalmente esta última, fue cómplice del golpe de Estado de 2009 con una postura agresiva y represiva a las protestas sociales, si bien ambas autoridades manifestaron ya su respaldo a Xiomara Castro.

