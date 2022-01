https://mundo.sputniknews.com/20220124/cientificos-aseguran-que-ninguna-cantidad-de-alcohol-es-buena-para-el-corazon-1120673982.html

Polémica en la comunidad científica por el informe sobre la cantidad de alcohol que se puede beber

"En la Federación Mundial del Corazón decidimos que es imperativo que hablemos sobre el alcohol y sus daños a la salud, igual como sobre los estragos sociales y económicos, porque la población en general, incluso los profesionales de la salud, tienen una sensación de que es bueno para el corazón", lamentó Beatriz Champagne, presidenta del comité que elaboró ​el informe.Reacciones al informePero las críticas no tardaron en llegar. Algunos se apresuraron a cuestionar la postura de la Federación Mundial del Corazón y la acusaron de ignorar los reportes que revelan un pequeño beneficio del alcohol en algunas afecciones cardíacas, siempre y cuando se consuma una cantidad moderada.Uno de estos estudios sobre los riesgos del alcohol, publicado en The Lancet en 2018, fue ampliamente utilizado en el resumen de la Federación Mundial del Corazón, "pero tergiversa seriamente sus hallazgos e informa de manera selectiva", según David Spiegelhalter, profesor de Comprensión Pública de Riesgo en la Universidad de Cambridge."Dado que el informe de la Federación Mundial del Corazón hace referencia a este documento, es realmente extraño que su conclusión sea que 'ninguna cantidad de alcohol es buena para el corazón'", expone, a su vez, la profesora del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, Emmanuela Gakidou. La especialista analiza los riesgos del alcohol con base en la Estimación de la Carga Global de Enfermedades, que recopila datos mundiales sobre muerte prematura y discapacidad de más de 300 enfermedades."Hay algunos estudios científicos que respaldan su enfoque, pero según mi trabajo en la Estimación de la Carga Global de Enfermedades, que reúne toda la evidencia disponible hasta la fecha, la afirmación de la Federación Mundial del Corazón no está respaldada por la evidencia científica actualmente disponible", asegura Gakidou.Respuesta de la Federación Mundial del Corazón"Si bien nos mantenemos en nuestros mensajes clave, es útil saber que la redacción de algunas partes del resumen puede dar lugar a malentendidos. Para abordarlo, hemos actualizado el documento [concretamente la página 8] para articular más claramente nuestras conclusiones y sobre todo citar los estudios en los cuales se basaron", contesta Champagne.La especialista enfatiza que los estudios que revelan un efecto cardioprotector significativo del consumo de alcohol han sido, en general, "observacionales, inconsecuentes, financiados por la industria del alcohol y/o no sujetos a un control aleatorio".Por su parte, la Asociación Estadounidense del Corazón, que es miembro de la Federación, afirma que "la moderación es clave" cuando se trata de alcohol, que se define como no más de una bebida al día para las mujeres y dos para los hombres.Mariella Jessuo, doctora y directora científica de la Asociación Estadounidense del Corazón, promete que la institución "revisará cuidadosamente" el informe de la Federación Mundial del Corazón. En uno de sus estudios la organización concluyó que "que si uno no bebe alcohol, que no comience; y si lo bebe, que limite la ingesta".Postura mundialLa Federación Mundial de la Salud, una organización de defensa de la salud con sede en Ginebra, lanzó su propio resumen El impacto del consumo de alcohol en la salud cardiovascular: mitos y medidas para contrarrestar los informes de que algo de alcohol está bien o incluso es bueno para la salud del corazón.Beber alcohol aumenta el riesgo de varios problemas cardiovasculares, como la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardiaca, la presión arterial alta, el accidente cerebrovascular y el aneurisma aórtico, reza su informe. Cualquier cantidad de alcohol, no solo su consumo excesivo, puede afectar a la salud, añade.La Organización Mundial de la Salud pidió una reducción relativa del 10% en el consumo de alcohol per cápita entre 2013 y 2030, pero la falta de inversión en este ámbito, además de una información errónea de la industria, obstaculiza el avance hacia este objetivo, según el informe."La representación del alcohol como algo necesario para una vida social activa ha desviado la atención de los daños del consumo de alcohol, al igual que las afirmaciones frecuentes y ampliamente difundidas de que beber con moderación, como una copa de vino tinto al día, puede garantizar protección contra las enfermedades cardiovasculares", asegura la coautora del informe Monika Arora.

