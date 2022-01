https://mundo.sputniknews.com/20220124/china-desmiente-noticia-falsa-de-supuesta-peticion-de-xi-a-putin-sobre-ucrania-1120657813.html

China desmiente noticia falsa de supuesta petición de Xi a Putin sobre Ucrania

PEKÍN (Sputnik) — La divulgación en los medios de la supuesta "solicitud" del líder de China, Xi Jinping, dirigida a su homólogo de Rusia, Vladímir Putin... 24.01.2022, Sputnik Mundo

Según el representante de la Cancillería china, no solo se trata de una provocación dirigida contra Rusia y China, sino además de una acción que pretende socavar los próximos Juegos Olímpicos de invierno.Anteriormente, la agencia Bloomberg, citando a un diplomático en China, informó que el presidente del país supuestamente "pidió" al líder ruso que "no atacara a Ucrania" durante las Olimpiadas en Pekín.Además, Lijian declaró que Pekín se pronuncia a favor de eliminar las divergencias en Ucrania mediante el diálogo.Al responder a los periodistas que le pidieron comentar la supuesta intención de Moscú de crear en Kiev un "régimen títere", el diplomático señaló que la parte china apoya la concepción de cooperación y seguridad global, se manifiesta a favor de mostrar una actitud equilibrada y justa hacia las preocupaciones que expresan los países en materia de seguridad y también hacia sus iniciativas.La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, al comentar la información, recalcó que no se trata simplemente de una noticia fabricada, pues "ya es una operación especial informativa de los servicios estadounidenses" la que se realiza a través de ese medio. La embajada de China en Moscú calificó la publicación de "falsa y provocadora".Las tensiones en torno a Ucrania se fueron agravando en las últimas semanas por la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana, que Occidente interpreta como preparativos para una posible invasión.Rusia rechaza esas sospechas, defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio según lo estime conveniente y acusa a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de buscar pretextos para emplazar más equipamiento militar cerca de las fronteras rusas.

