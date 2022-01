https://mundo.sputniknews.com/20220124/china-confia-en-el-exito-de-los-proximos-jjoo-de-pekin-1120661100.html

China confía en el éxito de los próximos JJOO de Pekín

China confía en el éxito de los próximos JJOO de Pekín

PEKÍN (Sputnik) — China está segura de que los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, así como la visita al país del presidente ruso, Vladímir... 24.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-24T11:33+0000

2022-01-24T11:33+0000

2022-01-24T11:33+0000

china

pekín

asia

juegos olímpicos de invierno 2022

internacional

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107941/41/1079414193_0:561:5393:3595_1920x0_80_0_0_b4c7b9883fedb31a14a466c44d2dd4d7.jpg

"Los preparativos para los Juegos Olímpicos han llegado ahora a la recta final. Estamos seguros de que podremos presentar al mundo unos Juegos simples, seguros e impresionantes, así como estamos seguros de que el viaje a Pekín de los líderes de todos los países, incluida la visita del presidente de Rusia, Vladímir Putin, serán todo un éxito", declaró Zhao.La agencia Bloomberg informó antes, citando a un diplomático en China, que el presidente del país, Xi Jinping, supuestamente "pidió" al líder ruso que "no atacara a Ucrania" durante las Olimpiadas en Pekín.Zhao indicó, comentando esa publicación, que China siempre se ha manifestado en contra de politizar el deporte y "no sucumbirá al ritmo establecido por ninguna fuerza internacional".La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, expresó antes que no se trata simplemente de una noticia fabricada, sino de "una operación informativa especial de los servicios estadounidenses" que se realiza a través de ese medio. La Embajada de China en Moscú calificó la publicación de "falsa y provocadora".Los XXIV Juegos Olímpicos de Invierno se desarrollarán en Pekín entre el 4 y el 20 de febrero de 2022, y los Paralímpicos, entre el 4 y el 13 de marzo.El pasado 14 enero se anunció que Putin asistirá a la inauguración de los JJOO de Pekín y ese mismo día mantendrá negociaciones con su homólogo chino.

https://mundo.sputniknews.com/20220123/las-villas-de-los-juegos-de-pekin-2022-reciben-a-los-primeros-atletas-1120645657.html

china

pekín

asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

china, pekín, asia, juegos olímpicos de invierno 2022