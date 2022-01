https://mundo.sputniknews.com/20220124/argentina-insta-en-la-oms-a-redoblar-el-trabajo-para-ampliar-la-vacunacion-contra-el-covid-19-1120680193.html

Argentina insta en la OMS a redoblar el trabajo para ampliar la vacunación contra el COVID-19

Argentina insta en la OMS a redoblar el trabajo para ampliar la vacunación contra el COVID-19

BUENOS AIRES (Sputnik) — La ministra de Salud de Argentina, Carla Vizzotti, instó en la inauguración de la 150 reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización... 24.01.2022, Sputnik Mundo

La funcionaria añadió que no es la primera vez que el acceso a vacunas y tratamiento no es equitativo, pero ante los desafíos que presenta la pandemia actual reiteró que hay que redoblar los esfuerzos."No podemos dejar de subrayar la falta de acceso equitativo a bienes esenciales como medicamentos y vacunas que ha caracterizado a la pandemia a pesar de los esfuerzos realizados para que esto no suceda, celebramos el mecanismo COVAX, que distribuyó en el último mes mas que en los 10 meses anteriores, estamos a tiempo y tenemos que poder", afirmó la ministra.Vizzotti añadió que para contribuir al acceso igualitario a las vacunas, el Gobierno argentino donó más de 5 millones de dosis a países de América Latina, Asia y África.Además, fortaleció la producción local de vacunas, como AstraZeneca y Sputnik V, mientras que espera otros cuatro inmunizantes que están en etapa de investigación y desarrollo.A nivel global se registra un aumento de casos de COVID-19 debido a la variante ómicron del coronavirus, con récords en contagios diarios y muertes en varios países de América y Europa.

