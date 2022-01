https://mundo.sputniknews.com/20220124/alemania-reafirma-su-negativa-a-enviar-armas-letales-a-ucrania-1120670343.html

Alemania reafirma su negativa a enviar armas letales a Ucrania

BERLÍN (Sputnik) — Alemania mantiene firme su postura de no proporcionar a Ucrania armas letales, declaró la portavoz adjunta del Gabinete germano, Christiane... 24.01.2022, Sputnik Mundo

A la pregunta de si Berlín prestaría armas a Kiev en caso de una agresión por parte de Moscú, la funcionaria solo mencionó que su país estaría dispuesto a facilitar en poco tiempo hospitales de campaña."Sobre los futuros planes y las especulaciones de qué y cuándo, no puedo comentar nada", agregó.El embajador de Ucrania en Berlín, Andréi Mélnik, indicó antes que la posición invariable de Alemania podría repercutir en las relaciones entre los dos países.Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de Gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Ucrania y algunos países occidentales expresan últimamente su preocupación por el aumento de fuerzas militares de Rusia en la frontera con Ucrania.Rusia rechazó en más de una ocasión las acusaciones de planear una agresión contra el país vecino, alegando que desplaza tropas dentro de su propio territorio, lo cual no amenaza a nadie. Según Moscú, Occidente utiliza estas acusaciones como pretexto para emplazar más equipo militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte cerca de las fronteras rusas.Rusia también advirtió a Ucrania y Occidente en reiteradas ocasiones de que no intente resolver el conflicto de Donbás por medios militares y denunció que el suministro de armas a Ucrania incita a Kiev a recurrir a la fuerza para atajar el conflicto.

