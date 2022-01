https://mundo.sputniknews.com/20220124/adrian-lastra-sobre-hollywood-hay-muchos-suenos-rotos-de-gente-buscando-oportunidades-1120541419.html

Adrián Lastra sobre Hollywood: "Hay muchos sueños rotos de gente buscando oportunidades"

Adrián Lastra sobre Hollywood: "Hay muchos sueños rotos de gente buscando oportunidades"

Adrián Lastra es uno de los actores más polifacéticos y queridos de España, y su nombre resuena en el paseo de la fama en Hollywood. En la ciudad de las... 24.01.2022, Sputnik Mundo

Adrián Lastra es un actor poco consciente de lo que gusta, ya sea dentro o fuera de las fronteras españolas. Desde que en 2007 fuese nominado a un premio Goya como Mejor Actor Revelación por su papel en la película Primos, su éxito no ha dejado de crecer y su personalidad risueña, simpática, divertida y tremendamente cercana sigue intacta. Como él mismo reconoce en esta entrevista para Sin Tapujos, sigue siendo el mismo niño del barrio humilde y obrero en el que creció al sur de Madrid."Era muy mal estudiante y me pasaba la vida castigado, pero crecer en un barrio así fue muy bonito. Aprendes la supervivencia de la calle, a decir que no a la droga y cómo las familias las pasaban putas para llegar a fin de mes; pero nos ayudábamos mucho entre todos y sigo manteniendo mi cuadrilla de amigos de siempre", confiesa el actor, que ha desvelado a Sputnik que su proyecto secreto es dirigir una película sobre su barrio de la infancia contando la vida de su pandilla en los años 90.Asegura que lo dejó todo por amor al arte (nunca mejor dicho) y que tuvo la suerte de pegar el salto a Hollywood, pero que tiene muy claro lo que es ese mundo: "A Hollywood hay que ir si te llaman para que vayas, porque hay muchos sueños rotos por las esquinas de gente buscando oportunidades".El actor cuenta anécdotas muy divertidas de sus primeros viajes a Los Ángeles, donde sin apenas saber inglés, se colaba en los eventos de cine y allí conoció a actores de renombre como Sean Penn, que le pidió fuego para encenderse un cigarrillo, o Robert Downey Jr. en pleno apogeo de su éxito como Iron Man.Lastra también reflexiona sobre la sociedad actual y el papel que juegan las redes sociales contra la privacidad del ser humano, aunque es consciente de que en una profesión como la suya son indispensables: "Siempre me pregunto si somos 'usuarios de' o 'usados por'. Quiero pensar que yo soy lo primero".

