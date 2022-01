https://mundo.sputniknews.com/20220123/como-cambiaria-el-equilibrio-de-poder-si-el-gas-israeli-llegara-a-europa-a-traves-de-turquia-1120650744.html

¿Cómo cambiaría el equilibrio de poder si el gas israelí llegara a Europa a través de Turquía?

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró que tales proyectos no pueden llevarse a cabo en la región sin la participación de Turquía y subrayó que actualmente están en curso conversaciones con las autoridades israelíes sobre el tema.El contralmirante retirado de la Armada turca Cem Gurdeniz y el experto en energía Volkan Aslanoglu creen que realizar el suministro de gas a través del territorio turco a los países europeos puede ser la medida más eficaz y correcta, aunque sería todo un reto concretarlo debido a los obstáculos existentes."La negativa de EEUU a apoyar el proyecto EastMed no fue una sorpresa. Italia fue la primera en retirarse. Es sabido que los análisis de coste-beneficio y sostenibilidad han demostrado que el proyecto no es viable. La cuestión es que EastMed es un proyecto puramente político que no tenía ningún componente comercial, una iniciativa antiturca destinada a obligar a Ankara a hacer concesiones en el marco de su concepto de Patria Azul (una doctrina que configura la política marítima de Turquía en los mares Negro, de Mármara, Egeo y Mediterráneo)", explicó Gurdeniz.Agregó que si bien la ruta más conveniente para transportar el gas israelí a los mercados extranjeros pasa por Turquía, ahora que las partes vuelven a discutir el tema lo primero que se debe tomar en cuenta es si Israel respetará los límites de la jurisdicción marítima de Turquía.Por su parte, el analista Volkan Aslanoglu recordó que inicialmente se consideró a Turquía como una ruta ideal para transportar el gas del Mediterráneo Oriental a Europa, pero las crecientes tensiones en la región impidieron su realización y solo después de un tiempo el proyecto vuelve a entrar en la agenda."La implantación de EastMed parecía difícil por sus elevados costes. Además, los precios del gas natural han aumentado considerablemente en comparación con la fase inicial del proyecto. Incluso cuando los precios del gas no eran tan altos, EastMed parecía un proyecto difícil de llevar a cabo y ahora se ha convertido en algo imposible de realizar", explicó.Además, añadió que el mayor productor de la región es Israel.El analista concluyó que podría darse una situación en la que el precio del gas se forme en Turquía. De ser así, se convertiría el país en un creador de políticas energéticas con todos los beneficios económicos que ello conlleva.

