https://mundo.sputniknews.com/20220123/adios-a-la-escasez-intel-construira-la-fabrica-de-chips-mas-grande-del-mundo-en-eeuu-1120648754.html

¿Adiós a la escasez? Intel construirá "la fábrica de chips más grande del mundo" en EEUU

¿Adiós a la escasez? Intel construirá "la fábrica de chips más grande del mundo" en EEUU

La compañía estadounidense Intel anunció la construcción de lo que promete ser la "la fábrica de chips más grande del mundo" en el estado de Ohio. El gigante... 23.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-23T15:01+0000

2022-01-23T15:01+0000

2022-01-23T15:01+0000

tecnología

eeuu

intel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/17/1120648655_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1df4a3eccba111149359773aea6a4f60.jpg

La decisión es parte de la estrategia de la corporación para restaurar su dominio en la fabricación de los circuitos integrados y, de esa manera, reducir la dependencia de Estados Unidos de los centros de producción asiáticos, en el marco de la crisis de escasez global de estos dispositivos.La inversión inicial de Intel en su nueva planta en Ohio es de 20.000 millones —la mayor de la historia del estado—, reveló a Reuters el director ejecutivo de la compañía, Pat Gelsinger.La fábrica se erigirá en un área de 1.000 acres —cerca de 405 hectáreas— en la ciudad de New Albany. Se estima que la instalación creará 3.000 nuevos empleos en la región.Los planes de Intel, sin embargo, no aliviarán la actual escasez de suministro en el mercado de los chips. Esto se debe a que tales fábricas tardan años en construirse. Gelsinger reiteró que estima que la escasez de circuitos integrados persista hasta 2023.Con el fin de aumentar sustancialmente la producción nacional de chips en EEUU, la Administración de Joe Biden busca persuadir al Congreso del país norteamericano a aprobar un subsidio de 52.000 millones de dólares.Gelsinger asegura que la fábrica de Ohio se erigirá con o sin la ayuda gubernamental, sin embargo apuntó que, de no recibir los fondos, la construcción "simplemente no va a suceder tan rápido y no va a crecer tan aceleradamente".En 2021, Intel perdió para la compañía surcoreana Samsung Electronics el primer puesto en la venta de semiconductores en el mundo. La empresa estadounidense presentó un crecimiento de solamente 0,5% a lo largo del año pasado, el menor entre los 25 principales fabricantes mundiales de chips.Como parte de su plan de reestructuración, Intel inició la construcción de dos fábricas en Arizona el pasado septiembre. Las plantas de 20.000 millones de dólares elevarán a seis el número total de fábricas de la compañía en Chandler, en las afueras de Phoenix.Gelsinger reveló, además, que espera que Intel anuncie la construcción de plantas en Europa en los próximos meses. Las fábricas de Arizona deben producir sus primeros chips solamente en 2025.

https://mundo.sputniknews.com/20210722/china-almacena-equipos-de-semiconductores-estadounidenses-en-medio-de-una-escasez-mundial-1114384971.html

https://mundo.sputniknews.com/20210717/crisis-de-los-chips-intel-busca-adquirir-antiguo-negocio-de-amd-por-una-suma-record-1114193972.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, intel