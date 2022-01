https://mundo.sputniknews.com/20220122/zajarova-califica-un-articulo-de-bloomberg-como-una-operacion-de-inteligencia-1120641407.html

Zajárova califica un artículo de 'Bloomberg' como una operación de inteligencia

Zajárova califica un artículo de 'Bloomberg' como una operación de inteligencia

Una publicación de 'Bloomberg', según la cual el presidente chino, Xi Jinping, habría pedido al presidente ruso, Vladímir Putin, que no atacara a Ucrania... 22.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-22T21:01+0000

2022-01-22T21:01+0000

2022-01-22T21:04+0000

internacional

rusia

ucrania

china

xi jinping

juegos olímpicos de invierno 2022

juegos olímpicos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1b/1113587989_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_9173a6944af7417bc66d1ca606b09d8b.jpg

"Hoy se ha publicado una noticia sensacional 'citando a un diplomático en China': supuestamente el jefe de Estado chino pidió al jefe de Estado ruso que no atacara a Ucrania durante los Juegos Olímpicos para no estropear la celebración. Ya no se trata de una falsificación, sino de una operación especial de los servicios estadounidenses competentes a través de Bloomberg", subraya la diplomática rusa en su canal de Telegram.Señaló que la publicación no citaba, aunque fuera de forma anónima, ninguna fuente rusa o china en su material. Según Zajárova, el "diplomático en China" nombrado en el artículo es un estadounidense. Además, Bloomberg no buscó la confirmación de la información de nadie que estuviera obligado o al menos pudiera tener esta información, añadió.Zajárova dijo que Rusia esperaba provocaciones militares e informativas por parte de Estados Unidos y Ucrania antes de los Juegos Olímpicos de Pekín. "Así que esperamos provocaciones de Estados Unidos y del régimen de Kiev dirigido por ellos, tanto informativas como, no se puede descartar, militares. Lo harán, sobre todo porque tienen mucha experiencia", concluyó la portavoz del MAE ruso.

ucrania

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, ucrania, china, xi jinping, juegos olímpicos de invierno 2022, juegos olímpicos