"Si viviera hoy se asombraría de tanto enfrentamiento cultural": España resucita a Alfonso X

España celebra a una figura que, incomprensiblemente, se mantiene casi olvidada en su Historia. Ciudades e instituciones recuerdan la huella que dejó hace 8... 22.01.2022, Sputnik Mundo

Los más antimonárquicos incluso hincan la rodilla ante una figura que precisaría una saga entera de Juego de Tronos para describirla: Alfonso X emerge como patrimonio hispanohablante para unir trincheras que nos confrontan.Un avanzado a su tiempo, un revolucionario, un obsesivo enfermizo, un Steve Jobs del medievo … todos son adjetivos que, en pleno siglo XXI, bullen acerca de un hombre que nació en Toledo un 23 de noviembre hace más de 800 años. Sin embargo, a pesar del tiempo, ese hombre es actualidad.Alfonso X es aún hoy conocido como el rey sabio. España tiene una curiosa tradición de apodos para sus monarcas: el conquistador, el cruel, la loca o el hechizado, el prudente o felón. Por eso, seguir siendo El Sabio, con la resaca que trae la revisión histórica, dice mucho de Alfonso X (1221–1284).Y no es para menos, ciudades como Toledo, Murcia y sobre todo Sevilla, donde el rey asentó su reino, murió y yace enterrado, se las ven para homenajear a una figura inclasificable. Solo en la capital andaluza hay más de medio centenar de actividades hasta el próximo otoño. Conferencias, publicaciones de libros, actividades turísticas, teatros, conciertos, congresos, exposiciones o proyecciones para llevar al gran público la relevancia de Alfonso X.La academia define a Alfonso X como un rey de carácter universal en pleno medievo. Fue un avanzado a su tiempo que puso el germen de la cultura occidental, de lo que hoy conocemos como estado moderno. Para ello, desarrolló unas estrategias que, hasta el siglo XIII, nadie había empleado, empezando por –y esto te sonará a pura actualidad– instrumentalizar la lengua para su beneficio político.Y con él llegó el escándalo: la revolución hispanohablanteSin embargo, solo una élite hablaba el latín, así que el rey decidió que era hora de oficializar ese idioma que permitía a los pueblos de la península Ibérica comunicarse: el castellano. Dos siglos después, esa lengua se extendería por todo el mundo dando lugar a la comunidad hispanohablante. Para entonces, la lengua había sido ya enriquecida con términos y tecnicismos de otros idiomas. Si hoy la ciencia y los papers de investigación se escriben en inglés, él los trasladó al castellano.De todo su legado, como escritor y artista teatral, Alfonso Zurdo destaca su aportación lingüística. "Oficializó una lengua a través de la que conectarnos y contarnos historias. Esa Historia común hay que reivindicarla para unirnos", destaca quien escribe y dirige el espectáculo teatral sobre Alfonso X que el Alcázar de Sevilla ofrece de noche.La apuesta por el castellano le echó encima a numerosos detractores, las élites nobiliarias de Castilla y las eclesiásticas le miraban con recelo por su popularización de la lengua y del saber. Pero el rey entendía que la lengua debía unir, no separar. Usar el castellano como eje vertebrador de su reino fue una de sus picas en la modernidad.Cuando se le define como rey universal, implica que su legado es de la comunidad hispanohablante. "Quiero pensar que si fuera testigo del presente estaría orgulloso del desarrollo de la cultura occidental que él germinó", una cultura que es también acervo de América Latina. Las Sociedades de Estudios Medievales de Chile, Argentina o México reivindican como propio el legado del rey sabio.Plantó la semilla de la interculturalidadInterculturalidad y globalización son conceptos actuales que en la Edad Media ni existían. Pero ojo, por la tv y el cine o por la Historia mal aprendida, tenemos normalmente una imagen oscura de esa época. Creemos que solo había justas de caballeros, ultrajes a damas, ataques a reinos e incendios en poblados indefensos.Pero no, había mucha cultura y saber. El rey sabio entendió que su reinado sería poderoso si instrumentalizaba todo eso. ¿Cómo?: haciéndolo accesible, "el quiso instrumentalizar el conocimiento para ostentar el poder con más garantías", el saber como patrimonio común y arma política, era uno de sus principios.Para desarrollar esto empezó creando unas reglas de juego comunes para todos: una nueva justicia, Las Siete Partidas de Alfonso. Sus Partidasrenovaban las leyes y las normas vigentes, que eran los Fueros, reconectando con el derecho romano y creando una uniformidad jurídica en su territorio.Además, legó cultura y entretenimiento como un derecho ciudadano –las 'Cantigas de Sta. María' son el mejor ejemplo– Acometió una empresa gigantesca para recoger buena parte del saber que circulaba en ese momento en Europa y lo hizo traducir.De hecho, su apuesta por el castellano como lengua común pretendía interconectar la sabiduría hebrea, árabe y cristiana. Fue el impulsor de lo que sería la Escuela de Traductores y creó la primera institución universitaria en Sevilla – Escuelas generales de latín y de arábigo, 1356– que no estaba bajo el paraguas de la Iglesia.Netflix y HBO deben estar tras sus huesosNo es para menos. Alfonso X, aunque bastante omitido en España, ha llegado lejos. Tanto como a la luna o al capitolio de Estados Unidos. En Washington hay un medallón del rey sabio, ya que sus Partidas fueron traducidas al inglés y se usaron en estados como Luisiana hasta el siglo XIX.Además, la alargada sombra de Alfonso tiene capacidad de eclipse, y es que su nombre está inscrito también en la luna. La NASA puso su nombre a un cráter gracias a las Tablas Alfonsíes.El rey era un apasionado de la astrología, sus críticos se mofaban, tiene la cabeza en las estrellas y no en la tierra que reina… pero con eso dio lugar a las Tablas alfonsíes, que estudiaban los movimientos astrales con inesperada precisión para la época. De hecho, eso sirvió para unificar calendarios y establecer el 1 de enero, el signo del zodiaco que corresponde a cada fecha y la medición del tiempo respecto al cielo.No olvidemos que hablamos de una persona. Por muchas luces que contemos, tuvo sombras. Las tortuosas relaciones con su familia y algunas derrotas ocasionadas por su excesiva ambición –como su caro e inútil intento de ser nombrado Emperador del Sacro Santo Imperio Romano Germánico– también están en su historia.Y lo de su familia es digno de series como Juego de Tronos o Succession, series de HBO que se podrían inspirar en lo sucedido en la casa del rey sabio. El protagonista de nuestra historia, Alfonso X, tuvo 14 hermanos, algunos de los cuales le levantaron la novia e incluso se liaron con su propia madrastra –Juana de Ponthieu–. A sus 21 años se casó con Violante de Aragón, que entonces solo tenía 13 años. Tuvo al menos 5 hijos bastardos reconocidos, pero los que más quebraderos de cabeza le dieron fueron los propios.Su primogénito murió prematuramente, dejando dos hijos, los infantes. Esto trajo mucha guerra, y es literal porque ¿quién heredaría el trono tras Alfonso? La tradición castellana, la de los Fueros, decía que el heredero debía ser el siguiente hijo de Alfonso X, que era Sancho IV. Pero las nuevas leyes, las Partidas que Alfonso X acababa de establecer, designaban a los infantes como herederos. Así que empezó la guerra y eso también le propició quedarse sin mujer, que se pasó al bando de Sancho IV. Alfonso X fue a la guerra contra su propio hijo, ¡si tu cena de Nochebuena te pareció incómoda imagina la suya!."Su vida personal está a la altura de la del monarca, por eso debe ser contada al público. Su inquietud, la necesidad de conocimiento que tenía y su afán por llevarlo al pueblo tiene mucho de artístico. Piensa en todas las polémicas que tenemos hoy con la lengua y la cultura, reivindicarlo a él es buscar lo que nos une", reflexiona Alfonso Zurro, director del espectáculo teatral del Alcázar de Sevilla. El rey sabio, con su historia de interculturalidad y revolución universal va hacia la leyenda, a medio camino entre el personaje y la Historia.

