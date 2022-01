https://mundo.sputniknews.com/20220122/los-plazos-la-piedra-de-toque-para-la-ley-de-aborto-en-ecuador-1120628001.html

Los plazos, la piedra de toque para la ley de aborto en Ecuador

22.01.2022

En un país mayoritariamente católico, en el que según expertos pervive una sociedad machista y patriarcal, e incluso en algunos casos misógina, los plazos para la interrupción del embarazo continúan como uno de los caballos de batalla que más preocupa, tanto a quienes apoyan una nueva ley, como a quienes la censuran, aunque también preocupan la objeción de conciencia de médicos, obstetras y personal sanitario y la obligatoriedad de denuncia.La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional estableció en un informe que la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación se podrá realizar hasta la semana 22 de gestación en niñas y adolescentes menores de 18 años; las gestantes mayores a esa edad podrán hacerlo hasta las 20 semanas.Sobre ese informe el pleno del legislativo realizará la próxima semana el segundo y definitivo debate con miras a la aprobación de la norma.Tras una ley reparadoraCon los altos índices de pobreza extrema que existen en el país, que determinan también no tener acceso a la salud, la realidad determina que muchas niñas violadas por familiares no cuentan del abuso por temor a que no les crean, y se sabrá del embarazo cuando se note físicamente, es decir cuando esté muy avanzado.Una ley de aborto justa y reparadora, que reconozca el derecho para todas las víctimas y que no condene a la clandestinidad y la muerte a las mujeres violadas, es lo que piden quienes esperan que la normativa se apruebe.Uno de los argumentos de los jueces de la Corte Constitucional al despenalizar el aborto por violación el año pasado, fue que la maternidad no puede ser impuesta porque se convertiría en una forma de tortura a las víctimas.Las organizaciones de mujeres sostienen que la maternidad forzada sería la consecuencia de establecer plazos y que con ello se potencian los daños al comprometer la salud física, sexual y psicológica de las víctimas.Pensar que pasado cierto tiempo las víctimas borran de sus cuerpos la violación es inaceptable, sostienen.Riesgo de cambiosSin embargo, ante el riesgo de que la normativa que se apruebe termine siendo "retrógrada", hay quienes piensan que aun con los defectos que contiene el informe es preferible que se apruebe la ley antes de que se introduzcan cambios aún más nocivos para las mujeres."Esperábamos que, tal como sucede en otros países, en Ecuador la legislación salga sin plazos, pero dada la realidad, el informe de la Comisión es el informe posible; no podemos pedir un informe perfecto en términos de plazos", dice a esta agencia Virginia Gómez de La Torre, directora de la Fundación Desafío, una organización no gubernamental que busca la equidad en el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos.Gómez de la Torre, sin embargo, añade que no se puede negar la complejidad en torno a los plazos, pues las complicaciones y mortalidad seguirán siendo altas para quienes se vean obligadas a acudir a un aborto clandestino en plazos superiores a los establecidos."Tal como están las cosas yo pediría que el informe ya no lo toquen más, porque a más obstáculos hay más impunidad. Ojalá no haya más cambios negativos", dice, al advertir que hay legisladores que plantean bajar los plazos a seis semanas para las mujeres en general y a 12 semanas para las niñas, lo cual equivaldría a anular la disposición de la Corte Constitucional, que es el objetivo de grupos conservadores.Las complicacionesSusana Guijarro, médica especialista en niñez y adolescencia, exjefa del servicio de atención integral de adolescentes en el Hospital gineco-obstetra Isidro Ayora de Quito, sostiene que las complicaciones del embarazo y el parto son la segunda causa de muerte en adolescentes de 15 a 19 años en todo el mundo.En Ecuador no hay estadísticas sobre las adolescentes menores de 15 años, pero la evidencia dice que el riesgo es cinco veces mayor, y que en el rango de 10 a 19 años de edad hay hasta el tripe de posibilidad de muerte por causas maternas, en comparación con mujeres adultas.Y quienes sobreviven al parto, a pesar de que su cuerpo no haya estado preparado, luego tienen que enfrentarse al estrés postraumático, a la depresión, y a una serie de problemas que incluso pueden terminar en suicidio, aunque casi nunca se visibilicen en las estadísticas oficiales.Si bien en Ecuador no está claro en qué términos saldrá la ley que norme la despenalización del aborto por violación, la lucha de las mujeres continuará, pues se trata de una cuestión de vida o muerte.

