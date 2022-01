https://mundo.sputniknews.com/20220122/la-ucraniana-embajadora-del-arte-ruso-en-paraguay-1120619809.html

La ucraniana embajadora del arte ruso en Paraguay

La ucraniana embajadora del arte ruso en Paraguay

Conversamos con Natasha Klamer, radicada en Asunción, capital del país sudamericano.

Natasha nació en Ucrania pero allí vivió poco tiempo. "Después me mudé a Siberia [Rusia], luego a San Petersburgo y finalmente nos volvimos a mudar a Moscú. Me mudé muchas veces, pero al final llegué a Paraguay. Estoy agradecida por la oportunidad de vivir en este país", afirmó.Hace casi seis años que la joven ucraniana está instalada en Asunción. Según Natasha, la decisión de dejar su país por Sudamérica la tomó "cansada" de soportar durante tanto tiempo el frío de las tierras euroasiáticas.Natasha es devota del arte. Apenas llegó a Paraguay se inscribió en la Universidad de Bellas Artes, donde actualmente lleva adelante su tesis. Además, enseña pintura.Desde el 29 de enero, Natasha Klamer realizará la traducción, para todos los paraguayos e hispanohablantes que estén interesados, de un curso online de arte académico a dictarse desde Rusia.Respecto al proyecto, Natasha expresó estar "muy emocionada”."Es un curso que yo estaba haciendo en Rusia y después lo seguí online desde Paraguay. Los profesores me propusieron extenderlo a más personas, crear un grupo que quiera aprender el arte académico, conocer la escuela clásica rusa de pintura", explicó."A finales de este año, la idea es que los profesores [del curso de arte] puedan venir a Paraguay a realizar un curso intensivo presencial y una exposición", adelantó.Destino Rusia se escucha los sábados a las 12 del día (-3 GMT) por M24 en Uruguay (97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado).

