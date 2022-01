https://mundo.sputniknews.com/20220122/la-contraloria-de-ecuador-multa-con-936-millones-por-incumplimientos-en-hidroelectrica-1120630834.html

La Contraloría de Ecuador multa con $93,6 millones por incumplimientos en hidroeléctrica

La Contraloría de Ecuador multa con $93,6 millones por incumplimientos en hidroeléctrica

QUITO (Sputnik) — La Contraloría General de Ecuador confirmó multas por 93,6 millones de dólares contra los administradores y la constructora del proyecto... 22.01.2022, Sputnik Mundo

En las glosas están involucrados tres funcionarios públicos que administraron contratos y una constructora china, agregó la institución sin detallar nombres.Pese a que la hidroeléctrica debía comenzar operación en febrero de 2015, las obras siguen en proceso de ejecución, y hasta el momento se han invertido 900 millones de dólares.En diciembre del año pasado, la Dirección de Responsabilidades del ente de control emitió dos resoluciones en las que se confirmaron glosas por 29,8 millones de dólares por incumplimientos de los plazos contractuales; y por 63,7 millones de dólares por defectos constructivos.La auditoría, de la cual se desprenden las sanciones, señala que la empresa contratista no justificó la demora de 970 días en la entrega de varios componentes del proyecto.Sin embargo, la empresa pública Corporación Eléctrica de Ecuador (CELEC) no impuso la sanción por el incumplimiento de los cronogramas.Los auditores también advirtieron roturas, filtraciones y desprendimientos de hormigón de revestimiento y de la bóveda en el túnel de carga Toachi – Alluriquín, que ponen en riesgo la integridad de la infraestructura.Según la Contraloría, los problemas en las obras civiles se deben a que no se utilizaron diseños y metodologías de construcción acordes a las condiciones geológicas de la zona.Durante el examen especial también se identificaron defectos constructivos en las pantallas de impermeabilización, ocasionados por el incumplimiento de los procedimientos establecidos.Desde 2008 han intervenido cuatro empresas en la obra: Odebrecht, Water & Electric-CWE, Inter Rao y Tyazhmash.El proyecto debe aprovechar el potencial de los ríos Toachi y Pilatón para la generación de 254,4 megavatios de electricidad.

