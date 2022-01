https://mundo.sputniknews.com/20220122/havana-club-el-ron-cubano-que-senorea-por-el-mundo-a-pesar-de-la-pandemia-1120630438.html

Havana Club, el ron cubano que señorea por el mundo a pesar de la pandemia

Havana Club, el ron cubano que señorea por el mundo a pesar de la pandemia

LA HABANA (Sputnik) — Con 28 años de experiencia en el mundo de las bebidas espirituosas, y a pesar de las restricciones impuestas en el mercado mundial a... 22.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-22T01:28+0000

2022-01-22T01:28+0000

2022-01-22T01:28+0000

cuba

havana club

economía

🏛️ compañías

ron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/16/1120631026_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_d415b95064046bdeb9e92ae732d771ed.jpg

"El 2021 fue un año en que podemos sentirnos satisfechos con los resultados obtenidos por la marca Havana Club, a pesar de que no estuvimos exentos de dificultades, que fueron las mismas que tuvieron otras industrias cubanas e incluso la industria espirituosa a nivel internacional", comentó a la Agencia Sputnik el director de Desarrollo del Mercado de HCI, Sergio Valdés.Un empresa en crecimientoHavana Club International S.A. es una empresa de capital mixto, fundada en 1993, entre la corporación Cuba Ron S.A. y el grupo francés Pernod Ricard, colíder a nivel mundial en la distribución de bebidas espirituosas.Fue la primera empresa mixta (Cuba-Francia) que se creó en la industria alimentaria cubana, y 28 años después sigue siendo la empresa que más aporta en divisas al Ministerio de la Industria Alimenticia en la isla.En su primer año de trabajo HCI logró vender 300.000 cajas de ron en el mercado internacional y su crecimiento sostenido le permitió, al cierre del 2021, vender 4,3 millones de cajas de nueve litros, 5% más que el año anterior.Producción de rones vs pandemiaEl ejecutivo de HCI subrayó que el primer semestre del 2021 fue muy malo en la exportación, porque Havana Club se vende fundamentalmente en bares y restaurantes, instalaciones que estaban cerradas a consecuencia de la pandemia del COVID-19 en casi todos los países."A partir del verano del año pasado, sobre todo en el segundo semestre del año, la situación en el mercado internacional cambió radicalmente, la mayoría de los mercados eliminaron las restricciones sanitarias, la gente empezó a viajar, se abrieron al público los bares, hoteles y restaurantes, había mucha ansiedad por salir y el consumo se disparó, lo que hace que los resultados del segundo semestre del año compensen las pérdidas del primero, y cerrar el año con resultados económicos muy buenos", explicó.Valdés hizo hincapié en que, además del comportamiento del mercado y el mejoramiento de las condiciones sanitarias a nivel mundial, estos resultados dependieron también de la organización que tuvo la empresa, que se adaptó a las nuevas condiciones, buscando incrementar las ventas en supermercados, entre otras propuestas, donde pudieran mantenerse las ofertas mientras los lugares tradicionales permanecieran cerrados al público.LimitacionesEntre las principales limitaciones durante el año 2021 estuvieron las restricciones con las navieras, las dificultades con los cobros, los bancos que se negaron a operar con productos cubanos, todo a consecuencia del bloqueo económico, comercial y financiero que impone a EEUU a la isla desde hace más de 60 años.IndustriaActualmente hay dos fábricas destinadas a la producción del ron Havana Club, una de ellas ubicada en Santa Cruz del Norte (a 52 kilómetros al este de La Habana, en la provincia de Mayabeque), donde se producen los rones claros (Havana Club tres años), y es una fábrica que pertenece a la corporación Cuba Ron S.A.La otra fábrica se encuentra ubicada en San José de las Lajas, también en la provincia de Mayabeque, y a unos 31 kilómetros al sureste de La Habana, donde se producen los rones oscuros, y pertenece a la compañía Havana Club International.Gracias a las medidas organizativas e higiénico-sanitarias, ambas industrias se han mantenido produciendo todo el tiempo, sin necesidad de cerrar en ningún momento por impacto del COVID-19, y han desplegado un proceso fuerte de inversiones, garantizando el futuro de la industria.Trabajo socialLa empresa Havana Club International tiene un récord de más de dos años sin accidentes de trabajo, una muestra del ambiente seguro con que se trabaja en las fábricas.A su vez, se continúa trabajando en un grupo de actividades de repercusión social, entre ellos el proyecto de recuperación de manglares, lo que incide significativamente en la reducción de la huella de carbono.También hay un programa para la reducción de uso de combustibles fósiles, con la instalación de paneles solares, y a través de campañas dirigidas a la juventud, se trabaja por concientizar en el consumo responsable de bebidas alcohólicas, y se mantiene el trabajo con grupos de mujeres que han padecido cáncer de mama —Alas por la vida—, con niños autistas, entre otros.Estas tareas sociales van a tono con las políticas de desarrollo sostenible del país, y con la aplicación en Cuba de la "Tarea Vida", dirigida a enfrentar los efectos del cambio climático.Producción de rones de alta calidadEl ron Havana Club se vende alrededor del mundo como un producto de alta calidad, de ahí que su posicionamiento "está por encima de otros rones similares en la competencia, por el quehacer de los maestros roneros cubanos, y la propia historia del ron cubano", precisó el funcionario."Por otra parte, trabajamos en la innovación, algo que implica poder cumplir con nuestros clientes, y tenemos previsto que un tercio del crecimiento de Havana Club venga de las innovaciones", añadió.En 2021 salieron al mercado cuatro innovaciones importantes, una de ellas fue el Havana Club Cuban Spiced, que se comercializa en este momento en el Reino Unido, con muy buenos desempeños y que a partir del 2022 se comenzará a extender a otros mercados.También salió el Havana Club Verde, que sigue la línea de las ginebras, producido a base de una infusión de diferentes hierbas, lanzado inicialmente en Alemania, y listo para pasar a otros mercados internacionales.Otra innovación fue el Havana Club Cuban Smoky, un producto interesante entre los consumidores habituales de whisky, con un carácter ahumado manteniendo sus características de ron, lanzado inicialmente en Cuba y Canadá.En el campo de los rones blancos, en 2021 se lanzó el Havana Club Profundo, muy rico en aguardiente con un perfil aromático verdaderamente único, en especial para la preparación de cocteles, muy bien acogido por la comunidad de bartender cubanos.Se incluye además la apertura de la tienda virtual "Ron en casa", destinada al mercado nacional, donde los usuarios podrán adquirir de forma fácil, rápida y segura, toda la gama de productos de la marca Havana Club, incluyendo sus más recientes innovaciones.En octubre del año pasado, Havana Club ganó 12 medallas en el Spirits Business and Drinks Business Autumn Tasting, competencia que requirió tres paneles de expertos en bebidas espirituosas de todas las categorías, para elegir las de mejor calidad a nivel internacional.En diciembre del propio año, obtuvo tres nuevos reconocimientos en el Design&Packaging Masters, realizado por la publicación especializada The Spirits Business, un evento que celebra las mejores prácticas en lo relacionado al diseño y el embalaje a nivel internacional.RusiaEn opinión de Valdés, el mercado de Rusia es un reto grande para Havana Club International."Nos costó un poco de trabajo lograr identificar cuál era la mejor vía para llegar al consumidor ruso, pero ya por suerte sabemos cómo trabajar, basando nuestra propuesta en el mercado ruso con el Havana Club añejo siete años, que es bien aceptado por públicos jóvenes en acciones con la cultura urbana, lo que ha provocado un crecimiento de nuestra marca en Rusia", dijo Valdés.El funcionario de HCI insistió que se ejecutan acciones dirigidas a centros de veraneo, a las ciudades de Moscú y San Petersburgo, buscando colaboraciones con bares y restaurantes, y opciones en cadenas de supermercados.Estados UnidosA consecuencia del bloqueo de Washington a Cuba, los rones Havana Club no pueden estar en el mercado de EEUU, y aunque por un lado es algo negativo para el producto, "por otro habla muy bien de la calidad de la marca Havana Club, porque el mercado estadounidense representa el 39% del mercado mundial del ron, y, a pesar de estar excluido, somos el tercer ron a nivel internacional, que es algo muy significativo", dice Valdés.Si hay algo seguro es que el ron Havana Club forma parte de la cultura cubana."Sentimos que cuando vendemos nuestros productos estamos compartiendo parte de esa cultura alrededor del mundo", finalizó Valdés.

https://mundo.sputniknews.com/20220109/tabaco-y-ron-dos-sensibles-y-encarecidas-ausencias-en-la-cotidianidad-del-cubano-1120124019.html

https://mundo.sputniknews.com/20210505/1111905836.html

https://mundo.sputniknews.com/20220120/joe-biden-en-la-casa-blanca-y-un-ano-desafortunado-para-las-relaciones-entre-cuba-y-eeuu-1120567557.html

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Miguel Fernández

Miguel Fernández

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Miguel Fernández

cuba, havana club, 🏛️ compañías, ron