Este es el alimento con múltiples beneficios que normaliza la presión arterial

La nutricionista Lera Lavski ha explicado a Sputnik los múltiples beneficios que aportan las espinacas y su consumo regular, sobre todo si se quiere mantener... 22.01.2022, Sputnik Mundo

Agregó que el alto contenido en fibra de este alimento tiene un efecto positivo en el peristaltismo intestinal y también previene el estreñimiento."El consumo de espinacas tiene un efecto positivo en la salud de todo el tracto gastrointestinal. Los carotenoides de las espinacas son potentes antioxidantes. Para cualquiera que se preocupe por mantener la juventud y los niveles adecuados de energía a cualquier edad, las espinacas deberían ser un producto de consumo habitual", señaló.La nutricionista precisó que las espinacas también son una fuente adecuada de vitamina C, que ayuda a reforzar el sistema inmunitario durante los periodos de enfermedad. No obstante, el consumo de este alimento no debe ser exagerado, sobre todo en personas con problemas renales, ya que tienen un alto contenido en oxalatos.

