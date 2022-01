https://mundo.sputniknews.com/20220122/embajador-ruso-no-descarta-mayor-cooperacion-militar-con-venezuela-por-presiones-de-eeuu-1120640968.html

Embajador ruso no descarta mayor cooperación militar con Venezuela por presiones de EEUU

Embajador ruso no descarta mayor cooperación militar con Venezuela por presiones de EEUU

MOSCÚ (Sputnik) — El embajador de Rusia en Venezuela, Serguéi Melik-Bagdasárov, consideró posible que los dos países intensifiquen su cooperación militar ante... 22.01.2022, Sputnik Mundo

"Sin lugar a dudas", aseguró el diplomático en declaraciones al canal de YouTube Soloviov Live al contestar a la pregunta correspondiente.El pasado 13 de enero, el vicecanciller ruso Serguéi Riabkov mencionó un hipotético despliegue de infraestructura militar de Rusia en Cuba y Venezuela, pero tampoco lo confirmó."Desde el primer momento de la histeria que se ha desatado en Occidente, en Estados Unidos, tras las palabras del viceministro de Exteriores Serguéi Riabkov, me telefonearon políticos venezolanos y miembros del Gabinete, me he reunido con ellos y me han trasladado su apoyo firme e inequívoco, puesto que han pasado y están pasando por todo eso junto con nosotros", explicó Melik-Bagdasárov.A la pregunta sobre formas concretas de la cooperación militar, el embajador señaló que podrían ser múltiples.Al mismo tiempo, el diplomático ruso subrayó que la Constitución de Venezuela prohíbe desplegar bases militares extranjeras en territorio nacional.Previamente el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó que en la situación actual Rusia piensa en su seguridad, pero, en lo referente al posible despliegue de la infraestructura militar rusa en Cuba y Venezuela, no se puede olvidar que se trata de países soberanos.

