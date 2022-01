https://mundo.sputniknews.com/20220122/colombia-petro-es-el-candidato-para-enfrentar-al-uribismo-1120633538.html

Fuerte polarización política previo a la campaña electoral. 22.01.2022, Sputnik Mundo

Colombia: Petro es el candidato para enfrentar al uribismo Fuerte polarización política previo a la campaña electoral.

A pocos meses de las elecciones presidenciales colombianas, el investigador Javier Calderón dialogó con GPS Internacional para analizar las perspectivas de cara a un proceso electoral muy polarizado.A meses de la carrera por la Presidencia de Colombia, y aunque cerró el plazo para presentar candidaturas por firmas, aún no se establecen aspirantes suficientemente fuertes fuera de las coaliciones, por lo que la verdadera campaña comenzará tras las primarias. Al respecto, "la perspectiva electoral tiene al menos tres temas a considerar, siendo el primero de ellos el ocaso del uribismo", indicó Calderón. Fueron 20 años de "políticas de seguridad y violencia desde el Estado", añadió.La violencia como herramienta política de la derecha colombianaEn segundo lugar, "estamos ante una disputa como hace muchos años no hubo en el panorama colombiano, de polaridad entre continuidad y cambio", sostuvo. Hay un ambiente muy fuerte de cambio en Colombia, "lo cual hace a estas elecciones algo particular", indicó. Por su parte, "hay un aumento de la violencia en las distintas regiones, que es común en la política de la derecha colombiana, quienes han utilizado la seguridad y el miedo como herramientas de los procesos electorales", aseveró.En este marco, "se advierte una crisis muy profunda producto de una crisis económica y política muy dura", indicó. A su vez, "se está viviendo un alza de alimentos muy grande, así como un desespero social porque la gente no llega a fin de mes", afirmó. En este sentido, "hay un escepticismo muy grande de la población hacia el Gobierno de Duque", añadió. El uribismo está en una situación muy difícil, "lo cual no significa que vayan a desaparecer pero si se van a reducir a una expresión más pequeña", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el analista Ramiro Escobar, con quien dialogamos sobre la situación en Perú, producto de la crisis sanitaria y el impacto del tsunami.El Gobierno peruano decretó este lunes acortar el horario de toque de queda para Lima Metropolitana, capital del país, como una nueva disposición en el contexto de la tercera ola de la pandemia del COVID-19. Sobre ello, "al igual que en otros países, la variante ómicron ha provocado contagios masivos, a nivel de 4.000 o 5.000 casos diarios", indicó. Sin embargo, "la letalidad ha sido muy baja y las unidades de cuidados intensivos de los hospitales no están colapsadas", señaló Escobar.Grave derrame petrolero tras el impacto del tsunami en PerúPor su parte, en lo referente al tsunami provocado por la erupción volcánica en la isla de Tonga, "hubo una alteración de la dinámica del mar, pero en Perú las autoridades no insistieron en que iban a ver notables alteraciones del oleaje marino, tras lo cual se produce un derrame petrolero", indicó. Se han derramado 6.000 barriles de petróleo, "producto por el cual el mar se ha puesto negro, han aparecido animales muertos y se ha prohibido la pesca", expresó. En este marco, "se teme que esto se agrave", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, analizó la significación del grupo de los BRICS desde la óptica del paradigma transnacional.¿Podría utilizarse el Cannabis para combatir al COVID-19?En el cierre cultural, estuvimos en contacto con el ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, quien es el director del Museo del Cannabis de Montevideo. Con él dialogamos sobre la investigación realizada en la Universidad de Oregon, que sostiene que dos compuestos del cánamo bloquearían una sustancia que el COVID-19 utiliza para infectar a las personas.

