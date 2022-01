https://mundo.sputniknews.com/20220122/acabar-con-el-granizo-en-la-huerta-espanola-mediante-ondas-la-controversia-de-los-canones-sonicos--1120584915.html

Acabar con el granizo en la huerta española mediante ondas: la controversia de los cañones sónicos

Acabar con el granizo en la huerta española mediante ondas: la controversia de los cañones sónicos

Vecinos de localidades de la Comunidad Valenciana y otros puntos del mapa nacional se quejan del ruido que generan estos aparatos.

"No lo hemos visto, pero se oye". Un grupo de chavales da patadas a un balón y merodea con las bicicletas en una cancha que viene anunciada por un cartel sencillo: Campo de fútbol. Está en medio de hectáreas de cítricos y alguna cepa en ciernes. Y el ruido al que se refieren es el de un extraño aparato. Se llama comúnmente cañón sónico y se encarga de impedir que el hielo de la atmósfera alcance a los huertos.Uno de ellos está a un par de kilómetros de donde juegan estos residentes en San Rafael del Río una tarde de invierno. La localidad, perteneciente a Castellón, en la Comunidad Valenciana, lleva tiempo soportando los fogonazos invisibles de esta máquina. Y desde hace unos meses ha levantado la voz: quieren saber si es legal y si, además de la contaminación acústica, provoca alguna alteración climática.La respuesta todavía está en el aire, pero desde hace unos días ha habido cierto avance: a la unión de otras poblaciones con el mismo problema se ha sumado el respaldo de la Confederación del Júcar. La institución ha abierto diligencias para establecer si estos aparatos cumplen con las normas y si poseen autorización. Además, se le ha preguntado al Gobierno, a través del Ministerio de Transición Ecológica y reto demográfico, si es legal realizar este tipo de operaciones y si no perjudica al curso del agua, cuyo ciclo, por ley, "no puede ser modificado artificialmente".Quien presento la cuestión fue Carles Mulet, diputado del partido Compromís en el Senado. Lo hizo el año pasado, después de varias denuncias de vecinos en distintas zonas de su región, pero ahora parece que nota el empuje. "Estamos esperando a ver qué nos dicen, pero me están mandando más casos en otros lados. Hoy me ha llegado uno de Huesca", explica a Sputnik. Según cuenta, no saben el número exacto de los que hay instalados en los campos, porque no están registrados. De hecho, como ocurre en San Rafael del Río, todavía hay mucha gente que los escucha o sabe de su existencia pero no los ha visto.Y tiene sentido: estos aparatos miden alrededor de tres metros y suelen situarse en medio de la huerta, entre hileras de árboles que no dejan espacio para observarlo. De cerca, su aspecto tiene un halo de ciencia ficción: a la base con la tecnología correspondiente le acompaña un tubo plateado que se asemeja a esas máquinas para atrapar espíritus o comunicarse con alienígenas de películas antiguas. En realidad, su funcionamiento es sencillo. No emite tóxicos ni ningún material químico. Lo que libera es gas acetileno y aire. Gracias a pequeñas explosiones de estos elementos, se generan ondas de choque a la velocidad del sonido e interfieren, supuestamente, en la cristalización del granizo. La lluvia, de esta forma, no se convierte en hielo y no malogra las cosechas. Su ejecución comienza minutos antes de la tormenta y puede alargarse durante horas, hasta que desaparecen las nubes. Algunos agricultores deciden instalarlas ante esa gran amenaza. Pero, igual que su efectividad no está comprobada científicamente, tampoco lo están sus posibles consecuencias en el entorno."Hemos insistido porque, aparte del ruido, no sabemos si afecta a la fauna o si desvía la lluvia y perjudica a otros cultivos", incide Mulet. En Salvem lo Montsià, una plataforma ciudadana creada en la comarca de San Rafael, creen que los animales de la zona sufren sus efectos. "Pensamos que las aves que iban al río Cenia, ahora seco, se refugian en los barrancos. Y estas ondas les fríen el cerebro. Es como los ultrasonidos en el mar y las ballenas", apunta Manel Mas, uno de sus integrantes, a Sputnik. Esta agrupación ha iniciado una campaña de firmas y ha puesto denuncias a la Guardia Civil y el SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza), todavía sin éxito. "A lo mejor por lo relativo al ruido sí que prosperan", sopesa, indicando que por la noche no se pueden sobrepasar los 30 decibelios y calculan que llegan a los 120."Como todo lo nuevo, crea reticencias", trata de calmar Domingo Giner, alcalde de San Rafael perteneciente al Partido Popular. "Aquí hay molestias, pero estamos buscando la forma de minimizarlas", anota el regidor. Giner defiende que algunos agricultores se quejaban de las granizadas y que con este método se han beneficiado. "No están prohibidos, y básicamente lo que molesta es el ruido. Tendremos que atender a las peticiones y ver qué se puede hacer", zanja el regidor. En el pueblo, de unos 500 habitantes, las opiniones están enfrentadas.Por ejemplo, un viandante que lleva dos años viviendo allí asegura que él apenas lo escucha. "El otro día me lo comentó un chico que vino a poner el ADSL, si no ni me hubiese enterado", concede en plena calle. A unos metros, el dueño de Talleres Galiano esgrime entre herramientas y aceite de coche que su sonido es "normalito". "Es como el de los truenos o el de las campanas. Yo por la noche escucho más al camión de la basura", alega. Este mecánico justifica su presencia con lo que pasó el ejercicio pasado: "En todos los lados ha pedreao menos aquí. La verdad es que no sé de qué se quejan".Mireia, empleada de una gasolinera cercana, hace un análisis más ecuánime: "A algunos les beneficia, pero hay quien tiene aceituna, por ejemplo, y quiere que llueva. En las charlas de por las tardes hay posiciones a favor y en contra". Una de estas es la de la camarera del Spaetzle Fritz, un restaurante y zona de caravanas regentado por alemanes. "Es horrible. Se oye como una bomba. Cada pocos minutos, puuuum, puuuum", escenifica, cansada de este ruido y alegando que muchos de sus clientes acampados les reprenden.El detonar de las ondas también se siente en un barrio de Ulldecona. Esta localidad pertenece ya a Tarragona, en Cataluña, pero está pegada a San Rafael. Nuria Ventura, su alcaldesa, lleva tiempo luchando para que se acaben las molestias, pero se enfrenta a varios obstáculos. Por una parte, la finca donde se ubican los cañones está en otro término municipal y ha de bregarse con la legislación autonómica. Por otra, las demandas han ido a saco roto. "Durante la primavera y el otoño pasado era insoportable. Está pegado a la urbanización y puede pasarse siete horas sonando", afirma a Sputnik.Ventura opina que todo seguirá igual si las administraciones no actúan y muestra un vídeo grabado por un vecino donde se escucha ese petardeo continuo. También sucede en Gabarda, situado en la provincia de Valencia. Este municipio es otro de los que se dirigieron a Carles Mulet para denunciar la coyuntura. Paco Sancho, su regidor, dice que simplemente le preguntó al senador para "intentar gestionarlo". En su despacho recibía protestas de vecinos y otros agricultores, y decidió consultar. "Subió un chico a verlo, pero no sabíamos qué hacer. Ahora, con lo de la Confederación y la pregunta al Gobierno, a ver si se avanza", resume, alegando que en los últimos días el revuelo ha sido tal que les está "yendo de las manos"."Solo queremos que, si es legal y cumple todo, se queden. Y si no, pues las retiren o tomen medidas", zanja, evitando ampliar la polémica. Sabe el responsable público que el asunto es controvertido. Los agricultores sobreviven con unos precios irrisorios por su producto y cualquier aparato que evite más pérdidas es bienvenido. Una de las quejas, de hecho, es que los seguros agrarios no cubren el granizo o las heladas y que suelen ser más caros que estas máquinas. Por eso las demandan. La empresa mayoritaria en el sector por estos lares y con ventas en hasta 28 países más es SPAG. Su director de operaciones, Alberto Gerada, arguye que el método del cañón (denominado oficialmente como “sistema antigranizo por ondas de choque”) es "eficiente e innovador". Antes, cavila, se usaban otras técnicas más agresivas, como disparar cohetes de yoduro de plata. "En este caso no hay emisión de nada y se sitúa en zonas que no tienen a nadie", advierte a Sputnik. Explica el portavoz de la compañía que el precio ronda los 50.000 euros y que puede contratarse un silenciador."Nuestros clientes están totalmente protegidos durante 45 años", indica, "y la prueba es que no tenemos devoluciones ni quejas". Gerada explica que tienen informes de pruebas que han realizado y que no hay evidencias de que modifique el ciclo del agua ni afecte al entorno. Además, alega las molestias a posibles averías o a algo puntual: "En cuanto se da el ruido y hay quejas, los agricultores que han podido ajustar más en la compra lo remedian", puntualiza. Un remedio que los demás consultados ven como "poner una carcasa a un petardo".El tema trae cola. Mientras toma impulso en la administración y algunas personas asoman la cabeza para denunciarlo públicamente, en el sector hay reservas e intereses confrontados. Desde la Asociación Valenciana de Agricultores, inmersa en el principal colectivo del gremio (AVA-ASAJA), razonan a Sputnik que "ocasionalmente" hay llamadas por la contaminación acústica."Hay explotaciones en Europa y América en las que se utilizan. Nosotros tenemos un campo de pruebas y queremos ver cuáles son sus efectos. De momento no hay estudios firmes y el problema es el seguro, que es lo que estamos reivindicando", relatan. Pendientes de lo que se dictamine, en el grupo piden "sentido común". Hay que oír todas las versiones, analizarlo y decidir. Desde la esfera política y medioambiental hasta la de abajo, donde los ciudadanos acuden a un bar con estallidos de fondo o varios niños marcan goles entre naranjos.

