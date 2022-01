https://mundo.sputniknews.com/20220121/wordle-el-juego-viral-que-arrasa-en-todo-el-mundo-1120580343.html

Wordle ha conquistado el mundo del entretenimiento digital. El reto virtual de descifrar la palabra se ha transformado en un fenómeno global. 21.01.2022

El siglo XXI es la era del videojuego. El sector anotan ganancias millonarias año tras año, mientras el número de aficionados no deja de crecer. Motivo por el que los estudios invierten cada vez más en sus creaciones. Diseñan grandes presupuestos para conseguir una mayor jugabilidad, mejores gráficos o historias más interesantes. Sin embargo, en ocasiones, menos es más.Wordle es el ejemplo. Tan solo necesita un tablero blanco y cinco espacios. No hay anuncios ni hace falta registrarse o pagar. Es más, no tiene ni aplicación, por lo que el jugador debe acudir a su página web para poder abrirlo. Tiempo, concentración e Internet son los únicos elementos que requiere este pasatiempos digital que se ha convertido en un fenómeno viral.El juego está inspirado en el programa estadounidense Lingo y reta nuestras habilidades con el vocabulario. Primero, el jugador debe escribir la primera palabra de cinco letras que se le ocurra. Es el punto de partida para descifrar el vocablo del día. La mecánica del pasatiempos indica al internauta si su primera palabra contiene letras del término que busca. Si la letra está en su posición correcta el cuadro se teñirá de verde. En caso de formar parte del vocablo a revelar pero no en su ubicación correcta, la casilla se tornará amarilla. Si no se ha acertado nada, se pintará de color gris. A partir de este funcionamiento, hay que dar vueltas a la cabeza. Y es que solo hay seis intentos para hallar la palabra correcta.El reto arrasa a nivel mundial. No son pocos los que comparten sus resultados en redes sociales. Orgullo y vergüenza a partes iguales entre aquellos que se enfrentan al puzle. Eso sí, no pasa nada, porque en 24 horas habrá una nueva oportunidad. Cada día Wordle se actualiza con un término a descifrar nuevo.Tras la fiebre de las cinco letras, se encuentra el ingeniero de software Josh Wardle. El juego nació como regalo para su esposa, amante de este tipo de entretenimiento, y no por dinero. En un principio, solo para ellos. Con el confinamiento, el programador decidió abrirlo al resto de la población. Meses después llegó el éxito.Miles de personas desafían a diario a Wordle. No solo en inglés, ya que han surgido varias versiones en distintos idiomas. El ingeniero Daniel Rodríguez se encargó de la realizada en español. También hay en catalán o gallego. El juego de buscar la palabra gusta independientemente de la lengua. A veces, no hace falta crear un videojuego con tintes de película para entretener a la audiencia.

