Trasplantan con éxito los riñones de un cerdo modificado a una persona con muerte cerebral

Esta intervención quirúrgica fue realizada a una persona con muerte cerebral que estaba registrada como donante de órganos y cuya familia autorizó la... 21.01.2022

El equipo de investigación tiene la intención de trasplantar eventualmente riñones de cerdo a pacientes vivos, en ensayos clínicos formales, pero primero querían abordar algunas cuestiones críticas de seguridad para el receptor del órgano como las señales de rechazo del trasplante, transmisión de virus del cerdo donante y hasta complicaciones quirúrgicas que podrían ser exclusivas del procedimiento de cerdo a humano.En septiembre de 2021, un equipo de médicos realizó un experimento similar con un paciente con muerte cerebral al que colocaron un riñón de cerdo modificado genéticamente. El órgano funcionó normalmente durante las 54 horas que duró el estudio, aunque el riñón permaneció fuera del cuerpo del receptor durante todo el experimento conectado a los vasos sanguíneos de la parte superior de la pierna.A diferencia de ese antecedente, el actual experimento que también se realizó con un cerdo modificado genéticamente duró varios días y el trasplante no fue de uno, sino de ambos riñones que permanecieron dentro del cuerpo del receptor siguiendo el procedimiento paso a paso tal como se lo realizaría en un futuro ensayo clínico, explicó el cirujano Jayme Locke, director del Comprehensive Transplant Institute en el Departamento de Cirugía de la Universidad de Alabama en Birmingham (UAB) a WordsSideKick.com.Los médicos extrajeron al receptor humano ambos riñones y le proporcionaron fármacos inmunosupresores para reducir el riesgo de rechazo del órgano. Después de colocar ambos riñones de cerdo en el receptor, los órganos fueron monitoreados durante unos tres días. En ese tiempo, el cuerpo no generó una respuesta inmunitaria contra el riñón. El cerdo donante había dado negativo para los retrovirus endógenos porcinos, virus que pueden esconderse en el ADN del cerdo y pueden infectar células humanas, y el equipo confirmó que tampoco hubo signos de estos virus después del trasplante.Los científicos notaron que tras el trasplante el riñón derecho inicialmente mostró una producción de orina 'robusta', mientras que el riñón izquierdo produjo mucha menos orina, en comparación. Se desconoce el motivo de esta diferencia, pero puede estar relacionada con la forma en que se obtuvo inicialmente cada órgano del cerdo donante. En comparación con el riñón derecho, el riñón izquierdo pasó más tiempo a temperatura ambiente después de que se le cortó el suministro de sangre al cerdo y antes de colocarlo en hielo. No obstante, se necesita más investigación para saber cómo esos factores podrían afectar la función de un órgano de cerdo en un receptor humano.Aunque ambos riñones produjeron orina en cantidades diferentes, ninguno de los órganos filtró los desechos de la sangre como lo haría un riñón en pleno funcionamiento. Así los autores del estudio descubrieron que el nivel de creatinina, un producto de desecho de la función de las células musculares, en la sangre no disminuyó con el tiempo, y ninguno de los riñones excretó una cantidad significativa de creatinina en la orina. No está claro si esta disfunción provino del daño a los riñones o se relacionó con los cambios fisiológicos provocados por la muerte cerebral."El entorno de la muerte cerebral es bastante hostil, lo que dificulta la evaluación de la función renal", dijo el cirujano Jayme Locke. Además, explicó que durante el experimento, los órganos del paciente comenzaron a fallar, desarrolló una coagulación sanguínea anormal y su sangre también se volvió más ácida debido a la acumulación de iones de hidrógeno. Esto ocurrió a pesar de que se usaron varios medicamentos e infusiones para contrarrestar estos efectos de la muerte cerebral, lo que podría haber socavado la función de los riñones de los cerdos.Los autores del experimento consideran que si bien este trasplante puede ser de gran aporte para futuros trasplantes, aún quedan muchas preguntas sobre el procedimiento que necesitan ser estudiados con más experimentos para abordar futuros ensayos clínicos en seres humanos vivos.

