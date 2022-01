https://mundo.sputniknews.com/20220121/todo-lo-que-se-sabe-del-hallazgo-del-cadaver-de-un-bebe-en-una-carcel-de-puebla-1120623614.html

Todo lo que se sabe del hallazgo del cadáver de un bebé en una cárcel de Puebla

El cadáver de un menor de apenas tres meses de vida fue encontrado dentro de las instalaciones del recinto carcelario, ubicado en la capital del estado.¿Robado de un anfiteatro en CDMX?Luego de que se acusara que el bebé fue sustraído desde la capital del país e ingresado de manera irregular al penal, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició una investigación para descartar que el menor haya sido robado de algún anfiteatro capitalino.La dependencia de seguridad advirtió que no contaba con denuncias sobre la desaparición de cuerpos de menores en la Ciudad de México."Luego de un rastreo interinstitucional, no se cuenta con alguna denuncia sobre la desaparición o sustracción del cuerpo de alguna persona menor de edad; sin embargo, se amplió la búsqueda para determinar si el cadáver fue sustraído de algún anfiteatro capitalino", abundó en un mensaje emitido el jueves 20 de enero.Sin indicios de robo; CNDH se deslindaEste viernes 21 de enero subrayó que tras explorar los anfiteatros de la capital mexicana, en hospitales, el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) y morgues a cargo de la fiscalía, no encontró denuncias o reportes sobre la desaparición o sustracción del cuerpo de personas menores de edad.En tanto, el miércoles 19 de enero la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de carácter federal, advirtió que no ha atraído el caso argumentando que antes de intervenir es responsabilidad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHP) hacerse cargo de la situación.También señaló a las autoridades ministeriales estatales para hacerse cargo de la investigación de los hechos, cuyas responsabilidades no han sido identificadas pese a la colaboración interinstitucional."La CNDH reitera su llamado para que se realice una investigación integral y exhaustiva que permita el esclarecimiento de los hechos y dar con el o los responsables de la muerte del menor de edad", apuntó el organismo defensor.El martes 18 de enero, el gobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa, informó que con una inversión de 2.000 millones de pesos de recursos públicos se podría fondear un reclusorio que permita dividir a la población del actual centro penitenciario de San Miguel, donde fue hallado el menor.Responsabilidad gubernamental y socialEn tanto, la organización Reinserta, que trabaja con menores de edad expuestos a episodios de violencia en México, emitió un pronunciamiento este viernes 21 de enero donde acusó a las autoridades penitenciarias de estar ausentes durante los hechos, además de considerar que la respuesta social ha sido la indiferencia."Lo que pasó la semana pasada en Puebla ha superado por mucho el nivel de violencia y de terror, ¡hemos cruzado y borrado la línea de la dignidad y la vergüenza al permitir que un bebé con una incisión en el abdomen aparezca muerto en la basura de un penal!", reclamó la organización, dirigida por Saskia Niño de Rivera.La gravedad del caso debería detonar una exigencia contra el cese de la violencia en Puebla y que articule una total transparencia en la investigación, además de abrir el caso a la CNDH, manifestó Reinserta."Causas como esta debería mover a todas las universidades y escuelas, a los organismos empresariales, a todas las organizaciones civiles a voltear a ver al penal de San Miguel y todas aquellas cárceles del país donde la corrupción y la violencia son ya el pan de todos los días", estimó.Además, Reinserta reprochó al gobernador Barbosa demorar una semana en pronunciarse sobre el hecho y dar información sobre las tareas de la Fiscalía General del Estado de Puebla en torno al caso."Sinceramente no sabemos qué tiene que pasar en Puebla o en el país entero para que despertemos, alcemos la voz y exijamos un alto a la violencia y acceso a la justicia", apuntó el organismo de acompañamiento.

