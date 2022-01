https://mundo.sputniknews.com/20220121/surge-en-las-redes-una-foto-del-f-35-que-cayo-en-el-mediterraneo-1120613296.html

Surge en las redes una foto del F-35 que cayó en el Mediterraneo

La primera imagen del F-35 que cayó en el mar Mediterráneo durante un despegue fallido desde el buque británico HMS Queen Elizabeth el pasado noviembre ha sido... 21.01.2022, Sputnik Mundo

El avión presentó un fallo mientras aceleraba por la rampa de despegue desde la cubierta de vuelo de la embarcación. El piloto logró eyectarse antes de que la aeronave se cayera en las aguas del mar.El incidente desencadenó una frenética búsqueda submarina por los restos del avión furtivo. Los británicos temían que la tecnología empleada en el avión estadounidense cayera en manos de terceros.Ahora, cerca de un mes después, el avión militar que, según The Daily Mail costó más de 135 millones de dólares al Reino Unido, fue recuperado en una operación secreta de salvamento. La misión se llevó a cabo por militares británicos, estadounidenses e italianos.En la imagen que se ha filtrado en las redes sociales, se puede ver al F-35 en la cubierta de un barco. Los restos de la aeronave supuestamente han sido trasladados a una base naval en el Mediterráneo tras su recuperación.El Ministerio de Defensa del Reino Unido no confirmó la legitimidad de la instantánea, pero tampoco la negó. En un comentario a The Daily Mail, el ente solamente informó que los trabajos para la recuperación del F-35 "concluyeron con éxito en diciembre de 2021". Agregó que actualmente se lleva a cabo una investigación del incidente.

