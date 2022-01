https://mundo.sputniknews.com/20220121/que-paso-con-los-20000-arboles-que-se-quitaron-para-construir-el-tren-maya-1120590432.html

¿Qué pasó con los 20.000 árboles que se quitaron para construir el Tren Maya?

Un cambio de ruta en el proyecto de construcción del Tren Maya generó diversas críticas por los 20.000 árboles que fueron talados para poder construir el tramo... 21.01.2022, Sputnik Mundo

Este jueves 20 de enero el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) informaron sobre el nuevo cambio de ruta en el megaproyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador.Los titulares de la dependencia, Javier May y Román Meyer, detallaron que dicho tramo ya no será elevado, sino a ras de suelo para poder concluir a tiempo la obra, la cual será inaugurada en 2023.Lo anterior generó diversas críticas pues, para la construcción que originalmente se había planeado se quitaron más de 20.000 árboles de los camellos por donde pasaría el tren y se invirtieron cerca de 478 millones de pesos (23,9 millones de dólares).Sin embargo, desde agosto de 2021, el Fonatur anunció que trasplantaría más de 22.000 árboles en el camellón central de la carretera Cancún-Chetumal para aminorar el impacto ambiental.De acuerdo con el convenio firmado con la Asociación Mexicana de Arboricultura, se estima que el 80% de los árboles trasplantados sobrevivirán, y los que no, serán utilizados como composta.A principios de enero, López Obrador que habría un cambio de ruta en el tramo 5 norte que va de Cancún a Playa del Carmen, específicamente en la parte que pasaría por la zona hotelera de la Riviera Maya.Para ello, la Sedatu publicó el pasado 17 de enero una declaratoria de causa de utilidad pública para expropiar 198 propiedades de los municipios Benito Juárez, Solidaridad y Puerto Morelos ubicados en la nueva ruta del Tren Maya."Se va a hacer un trazo en los espaldares de sus terrenos, o sea, no es a la orilla de la playa, sino en la parte de atrás, es un nuevo trazo y para eso he comisionado, le he pedido al secretario de Gobernación que nos ayude, porque tenemos el tiempo encima y no podemos detenernos, son obras que vamos a terminar a finales del año próximo. Entonces, entre más pronto esté el trazo, mejor", declaró el mandatario tras anunciar el cambio de ruta.

