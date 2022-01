https://mundo.sputniknews.com/20220121/peru-continua-analizando-crear-una-planta-de-produccion-de-vacuna-sputnik-v-contra-el-covid-19-1120612474.html

Ministro de Salud de Perú cree que la vacuna rusa contra el COVID-19 es "altamente eficaz"

LIMA (Sputnik) — La vacuna rusa contra el COVID-19, Sputnik V, es "altamente eficaz" a pesar de que Perú no la pudo adquirir, dijo a esta agencia el ministro... 21.01.2022

américa latina

perú

covid-19

vacunación contra el covid-19

sputnik v (vacuna)

"Por distintas razones no pudo adquirirse la Sputnik V, a pesar de que hubo un preacuerdo y se conversó. Pero ahora ya tenemos convenios con distintas empresas para que lleguen vacunas a nuestro país. De ser necesario, por supuesto que sabemos que la vacuna rusa es altamente eficaz", dijo Cevallos en entrevista con la Agencia Sputnik.El 1 de octubre, Cevallos anunció que su país no podrá recibir dosis de la vacuna Sputnik V por problemas de producción.El ministro dijo a esta agencia que Perú no comprará este año la Sputnik V porque tuvo que adquirir otras vacunas.La vacuna Sputnik V genera más del doble de los anticuerpos neutralizantes contra la variante ómicron de coronavirus que el fármaco estadounidense-alemano de Pfizer/BioNTech, anunciaron el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) y el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya de Moscú, tras realizar un estudio conjunto con el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Lazzaro Spallanzani de Italia.El director del Centro Gamaleya, Alexandr Gintsburg, informó con anterioridad que la efectividad de Sputnik V frente a la variante ómicron ronda el 75%."Todavía está en análisis este tema por ambas autoridades en nuestro país. Tenemos que realizar una serie de conversaciones para que se haga realidad", dijo Cevallos en entrevista exclusiva con Sputnik al ser consultado por la planta de producción de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19.Dijo que la posibilidad "no está descartada de ninguna manera" y que continúan las conversaciones con autoridades rusas para "que se pueda producir la Sputnik V" en Perú.Asimismo, afirmó que la relación con Rusia es "muy buena" y que espera aumentar la cooperación con Moscú en materia sanitaria.Cevallos dijo que ha mantenido reuniones con las autoridades rusas pero que aún no se ha podido concretar un acuerdo formal."Nosotros tenemos la mejor disposición para acordar con Rusia para que nuestro país tenga tecnología avanzada, así que cualquier país que nos pueda ayudar en esta dirección, estamos abiertos", afirmó.Asimismo, Cevallos dijo que Perú sigue analizando la creación de una planta de producción de la vacuna rusa contra el COVID-19.El 7 de septiembre, el presidente Pedro Castillo anunció que se instalará en Perú una planta de producción de vacunas rusas Sputnik V contra el coronavirus, para agilizar la inmunización en el país.Cevallos, advirtió en diálogo con la Agencia Sputnik, que el sistema sanitario de su país "está en dificultades" ante el COVID-19 y agregó que la próxima semana podría registrarse medio millón de contagios."Efectivamente, el sistema sanitario peruano se encuentra en dificultades para poder enfrentar esta pandemia. (…) Cada dos días y medio se duplica la cantidad de contagios. Ahora estamos arriba de las 250.000 personas contagiadas. Eso significa que la semana que viene estaremos en el medio millón y luego vamos a tener un porcentaje muy alto de la población peruana contagiada por COVID-19", dijo Cevallos a esta agencia.El ministro estimó que el pico de la tercera ola del COVID-19 en Perú será entre febrero y marzo.Cevallos recordó que cuando empezó la pandemia, hace casi dos años, solo habían 250 camas y 700 especialistas en cuidados intensivos para una población de más de 34 millones."Nuestro sistema sanitario desde hace décadas viene con serios problemas en equipamiento, personal, infraestructura. A pesar que durante la pandemia hay más experiencia y el personal se ha mejorado, igual es un sistema frágil frente a la gran cantidad de contagios que genera esta variante ómicron", agregó.También dijo que a pesar de no tener un sistema sanitario tan fuerte, el Gobierno realizó un "rápido avance" de la vacunación que permite evitar el agravamiento de los pacientes COVID-19.Perú reportó el 20 de enero 25.998 casos de COVID-19 y 46 personas fallecidas en las últimas 24 horas.Desde el inicio de la pandemia, suman más de 2,7 millones los infectados y 203.868 las víctimas mortales.El país registró un incremento del 50% en el número de fallecidos por covid-19 entre la primera y segunda semana de enero, indicó el 20 de enero el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, oficina adscrita al Ministerio de Salud.

