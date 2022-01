https://mundo.sputniknews.com/20220121/ministro-peruano-advierte-que-sistema-sanitario-esta-en-dificultades-ante-covid-19-1120620917.html

Ministro peruano advierte que sistema sanitario está en dificultades ante COVID-19

Ministro peruano advierte que sistema sanitario está en dificultades ante COVID-19

MONTEVIDEO (Sputnik) — El ministro de Salud de Perú, Hernando Cevallos, advirtió en entrevista exclusiva con la Agencia Sputnik, que el sistema sanitario de su... 21.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-21T21:15+0000

2022-01-21T21:15+0000

2022-01-21T21:15+0000

américa latina

perú

covid-19

rusia

💬 entrevistas

relaciones bilaterales

sputnik v (vacuna)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1120621803_149:0:1530:777_1920x0_80_0_0_d203cab3bcdffc5d5af61baf426f23cc.jpg

El ministro estimó que el pico de la terca ola del COVID-19 en Perú será entre febrero y marzo."La situación es complicada, difícil. Estamos en una alta presión sobre el sistema sanitario con gran preocupación de que nuestra capacidad de respuesta vaya disminuyendo a medida que incrementen los contagios. Es una situación de mucha preocupación, donde estamos resistiendo al COVID-19, sobre todo por la vacunación", indicó.A continuación, la entrevista que el ministro de Salud de Perú mantuvo con la Agencia Sputnik.— Hace dos semanas usted confirmó la tercera ola de COVID-19 en Perú. ¿Cómo evalúa la situación en el país?— Estamos en un momento de incremento muy veloz de contagio. Es un incremento vertical. Pasamos de tener 36.000 (contagios) a 88.000, 145.000 y luego 250.000 contagios semanales y esta semana seguramente va a seguir incrementándose esta cantidad, creando una sobrecarga en el sistema sanitario. Afortunadamente la mortalidad que tenemos es relativamente baja debido a la vacunación.— Usted dijo que Perú no estaba preparado para una tercera ola. Teniendo en cuenta que las muertes por COVID-19 aumentaron 50% entre la primera y la segunda semana de enero, ¿se puede afirmar que la situación es crítica?— Nosotros cuando empezó la pandemia teníamos solo 250 camas UCI (Unidades de Cuidados Intensivos), aún tenemos no más de 700 especialistas en cuidados intensivos para una población de más de 34 millones. Nuestro sistema sanitario desde hace décadas viene con serios problemas en equipamiento, personal, infraestructura. A pesar que durante la pandemia hay más experiencia y el personal se ha mejorado, igual es un sistema frágil y frente a la gran cantidad de contagios que genera esta variante ómicron, efectivamente el sistema sanitario peruano se encuentra en dificultades para poder enfrentar esta pandemia.No podemos decir que el aumento de casos y hospitalizaciones está minando nuestra capacidad de respuesta. En este momento todavía estamos respondiendo frente a la pandemia con preocupación que esto siga aumentando y nos genere más problemas. A pesar de no tener un sistema sanitario tan fuerte, que no lo pudimos resolver en cinco meses de gestión, pero el rápido avance que logramos de la vacunación nos permite evitar el agravamiento de los pacientes COVID-19.— ¿Pero entonces usted cree que la situación no es crítica?— La situación es complicada, difícil en Perú. Estamos en una alta presión sobre el sistema sanitario con gran preocupación de que nuestra capacidad de respuesta vaya disminuyendo a medida que incrementen los contagios. Es una situación de mucha preocupación, donde estamos resistiendo el COVID-19, sobre todo por la vacunación que tenemos, pero esperamos incrementar la vacunación y que los contagios no sean tan grandes.En este momento estamos con una mortalidad muy por debajo de la que tuvimos en la primera segunda y ola.— Algunos especialistas hablan de que entre marzo y abril podría infectarse el 50% de la población latinoamericana. ¿Cómo observan en Perú estos datos?— Lo que vemos en Perú es que la transmisión de contagio va a ser bastante grande. Cada dos días y medio se duplica la cantidad de contagios. Ahora estamos arriba de las 250.000 personas contagiadas, que son registradas. Eso significa que la semana que viene estaremos en el medio millón y luego vamos a tener un porcentaje muy alto de la población peruana contagiada por COVID-19.— ¿Piensa tomar otras medidas restrictivas para frenar el avance de la tercera ola?— Hemos planteado varias medidas, estamos avanzando en la vacunación con la tercera dosis. El 55% de la población mayor de 50 años alcanzó la tercera dosis. El porcentaje de vacunación con tercera dosis es realmente bajo. Estamos alrededor del 23% a nivel general. Tenemos un gran desafío de avanzar en la tercera dosis en el país. Además tenemos que tomar algunas medidas para que se produzca su aplicación, como es restringir el ingreso para espacios cerrados para los que no tengan la tercera dosis, restringir el ingreso a espectáculos, coliseos y estadios.— ¿Cuándo será el retorno a clases escolares presenciales?— Nosotros pensamos que en el mes de marzo, promediando la tercera semana de marzo, se van a estar empezando las clases. Por eso estaremos arrancando este lunes con la vacunación a los niños. Salvo que exista un impedimento epidemiológico, empezaremos las clases en marzo.— ¿Cuándo podría mejorar la situación sanitaria?— Esperemos que en cuanto se genere una meseta para este incremento y empezar a acelerar los otros aspectos de la problemática sanitaria de nuestro país que no están resueltos. Necesitamos una reforma en el sector salud. Pero primero tenemos que frenar la pandemia para destinar recursos a la reforma.— ¿Cuál es el principal objetivo de esa reforma de salud?— Es lograr el derecho a la salud para el pueblo peruano, es decir lograr un sistema de salud unificado, descentralizado, gratuito, pluricultural que nos permita darle a toda la población peruana el acceso a un servicio de salud de calidad, cosa que lamentablemente todavía no sucede. Un porcentaje importante de peruanos está excluido de un sistema integral y verdadero de salud.— Perú había realizado una compra por la Sputnik V. ¿Podrán recibirla este año? ¿Cuándo?— Por distintas razones no pudo adquirirse la Sputnik V a pesar de que hubo un preacuerdo y se conversó. Pero ahora ya tenemos convenios con distintas empresas para que lleguen vacunas a nuestro país. De ser necesario, por supuesto que sabemos que la vacuna rusa es altamente eficaz.— ¿Entonces no estiman recibir vacunas rusas?— No, porque tuvimos que adquirir otras vacunas ante algunas dificultades que se presentaron.— El presidente Pedro Castillo anunció que se instalará en Perú una planta de producción de vacunas rusas contra el coronavirus Sputnik V para agilizar la vacunación en su país. ¿En qué siguió ese tema?— Sí. Hubo una conversación inicial, de hecho no está descartada de ninguna manera, con las conversaciones rusas para ver esta factibilidad de que se pudiera producir la Sputnik V en nuestro país. Todavía está en análisis este tema por ambas autoridades en nuestro país. Tenemos que realizar una serie de conversaciones para que se haga realidad.— ¿Cómo evalúa la relación con Rusia?— La relación es muy buena. Hay muy buen material sanitario ruso. Les hemos manifestado a las autoridades rusas la voluntad del pueblo peruano en lograr la cooperación con Rusia en este tipo de espacios, en equipamiento, en infraestructura. Nos vendría muy bien poder intercambiar este aspecto con Rusia y que nos pueda ayudar transfiriendo la tecnología de las vacunas, no solo contra el COVID-19, nos vendría muy bien la cooperación internacional.— ¿Ha tenido reuniones con autoridades rusas?— Hemos tenido reuniones con las autoridades rusas, pero no hemos podido concretar un acuerdo formal.— ¿Podría concretarse un acuerdo formal en los próximos meses?— No podemos decirlo, pero nosotros tenemos la mejor disposición para acordar con Rusia para que nuestro país tenga tecnología avanzada, así que cualquier país que nos pueda ayudar en esta dirección estamos abiertos.

https://mundo.sputniknews.com/20220121/peru-acorta-a-7-dias-cuarentena-para-pacientes-con-el-covid-menores-de-60-anos-1120611110.html

https://mundo.sputniknews.com/20220105/gobierno-de-peru-asegura-que-retorno-a-clases-no-se-vera-afectado-por-tercera-ola-en-peru-1120041289.html

https://mundo.sputniknews.com/20220121/peru-continua-analizando-crear-una-planta-de-produccion-de-vacuna-sputnik-v-contra-el-covid-19-1120612474.html

https://mundo.sputniknews.com/20220119/el-presidente-de-peru-afirma-que-prioriza-la-superacion-de-covid-19-en-el-foro-economico-mundial-1120509805.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Lucía Barrios https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108833/77/1088337777_0:0:721:720_100x100_80_0_0_2f83438612b29823503ff2515f1fa055.jpg

Lucía Barrios https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108833/77/1088337777_0:0:721:720_100x100_80_0_0_2f83438612b29823503ff2515f1fa055.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Lucía Barrios https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108833/77/1088337777_0:0:721:720_100x100_80_0_0_2f83438612b29823503ff2515f1fa055.jpg

perú, covid-19, rusia, 💬 entrevistas, relaciones bilaterales, sputnik v (vacuna)